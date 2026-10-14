Ley Kuri de Querétaro será nacional desde el 3 de noviembre

Soto Obregón afirmó que docentes y padres han respaldado la restricción y que otras entidades han buscado conocer sus resultados.

Mensaje en evento oficial en Querétaro, estado pionero de la Ley Kuri que restringe celulares en las aulas

La Ley Kuri, que restringe el uso de celulares en las aulas, comenzará a aplicarse a nivel nacional el 3 de noviembre, tras año y medio de aplicación en Querétaro, de acuerdo con la Secretaría de Educación del estado.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 14, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 14 de octubre de 2026.- La Ley Kuri, que restringe el uso de teléfonos celulares en las aulas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, comenzará a aplicarse a nivel nacional el 3 de noviembre, sostuvo la secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón.

Querétaro fue pionero en implementar la medida, que después de año y medio de aplicación ha dejado resultados positivos en el entorno escolar, destacó la funcionaria.

“Estamos muy contentos con el tema de que ahora ya en próximas semanas esta iniciativa que tenemos año y medio, ya la primera semana de noviembre se vuelve nacional”, expresó.

Soto Obregón señaló que, durante este periodo, docentes y padres de familia han respaldado la restricción porque consideran que el celular puede interferir en el proceso de aprendizaje.

“Los maestros valoran que los chavos no traigan el celular como algo que interfiere en su aprendizaje. Los papás también han sido muy apoyadores con la medida”, afirmó.

La experiencia queretana, indicó, ha despertado el interés de autoridades educativas de otras entidades, de legisladores y de representantes de la Ciudad de México, quienes han buscado conocer los resultados de la iniciativa.

La aplicación nacional permitirá homologar los protocolos, aunque las adecuaciones serán mínimas, precisó la titular de la Secretaría de Educación, pues la legislación federal establece un marco general que cada estado puede adaptar.

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