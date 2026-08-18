Querétaro, 18 de agosto de 2026.- La restricción del teléfono celular en las aulas ya produce resultados verificados en Querétaro: mayor atención de los alumnos, mejor relación entre docentes y estudiantes y una mejora en los niveles de aprovechamiento.
La Secretaria de Educación en el Estado, Martha Elena Soto Obregón, presentó ese balance ante la Comisión de Educación de COPARMEX Querétaro (COEDUC), integrada por 36 instituciones educativas públicas y privadas, durante la reunión mensual en la que también participó el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri.
Dorantes Lámbarri acudió al foro para exponer su trabajo legislativo en torno a la Ley Kuri y los avances para llevarla al ámbito federal. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la iniciativa busca proteger a niñas, niños y adolescentes del uso indiscriminado de dispositivos electrónicos y redes sociales, y parte de una experiencia que el senador describió como prueba de que en Querétaro es posible encontrar soluciones reales a problemas de política pública.
El legislador citó como ejemplo el modelo de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), donde la inversión estatal coordinada con la llegada de empresas como Bombardier generó desarrollo, bienestar y oportunidades.
Señaló que una dinámica similar podría replicarse con la inteligencia artificial, dado que compañías como Microsoft han expresado interés en invertir en el estado por la presencia de sus centros de datos. Estas valoraciones fueron presentadas como postura del legislador, no como compromisos verificados de las empresas.
La Secretaria Soto Obregón subrayó que los resultados de la Ley Kuri no se reducen a la prohibición del celular, sino a la construcción de una ciudadanía digital: enseñar a los estudiantes a decidir y a distinguir entre el uso tecnológico responsable y la interferencia del dispositivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según su relato, la medida generó menos distractores, mayor conciencia y más acompañamiento docente en el aula.
Al cierre, Dorantes Lámbarri indicó que el diálogo permanente con las universidades públicas y privadas le permite conocer de primera mano los retos del sector educativo y trasladar propuestas desde el Senado.
La COEDUC, según informó, tiene como objetivo vincular el desarrollo curricular con las necesidades productivas a través de la participación de instituciones educativas, empresarios y gobierno.
La iniciativa federal impulsada por el senador avanza en el Senado con respaldo de varias bancadas, aunque aún requiere el visto bueno del Ejecutivo federal para concretarse.