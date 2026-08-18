Dorantes lleva la Ley Kuri al Senado con respaldo de resultados en Querétaro

La secretaria Martha Elena Soto Obregón destacó que en Querétaro ya se observa mayor atención en las aulas y mejora en el aprovechamiento de los alumnos desde que se restringe el celular.

Senador Agustín Dorantes Lámbarri habla con micrófono ante la Comisión de Educación de COPARMEX en UNIPLEAD Querétaro

El senador Agustín Dorantes Lámbarri expuso ante universidades públicas y privadas el avance federal de la Ley Kuri y los resultados de su aplicación en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.- La restricción del teléfono celular en las aulas ya produce resultados verificados en Querétaro: mayor atención de los alumnos, mejor relación entre docentes y estudiantes y una mejora en los niveles de aprovechamiento.

La Secretaria de Educación en el Estado, Martha Elena Soto Obregón, presentó ese balance ante la Comisión de Educación de COPARMEX Querétaro (COEDUC), integrada por 36 instituciones educativas públicas y privadas, durante la reunión mensual en la que también participó el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri.

Dorantes Lámbarri acudió al foro para exponer su trabajo legislativo en torno a la Ley Kuri y los avances para llevarla al ámbito federal. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la iniciativa busca proteger a niñas, niños y adolescentes del uso indiscriminado de dispositivos electrónicos y redes sociales, y parte de una experiencia que el senador describió como prueba de que en Querétaro es posible encontrar soluciones reales a problemas de política pública.

El legislador citó como ejemplo el modelo de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), donde la inversión estatal coordinada con la llegada de empresas como Bombardier generó desarrollo, bienestar y oportunidades.

Señaló que una dinámica similar podría replicarse con la inteligencia artificial, dado que compañías como Microsoft han expresado interés en invertir en el estado por la presencia de sus centros de datos. Estas valoraciones fueron presentadas como postura del legislador, no como compromisos verificados de las empresas.

La Secretaria Soto Obregón subrayó que los resultados de la Ley Kuri no se reducen a la prohibición del celular, sino a la construcción de una ciudadanía digital: enseñar a los estudiantes a decidir y a distinguir entre el uso tecnológico responsable y la interferencia del dispositivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según su relato, la medida generó menos distractores, mayor conciencia y más acompañamiento docente en el aula.

Al cierre, Dorantes Lámbarri indicó que el diálogo permanente con las universidades públicas y privadas le permite conocer de primera mano los retos del sector educativo y trasladar propuestas desde el Senado.

La COEDUC, según informó, tiene como objetivo vincular el desarrollo curricular con las necesidades productivas a través de la participación de instituciones educativas, empresarios y gobierno.

La iniciativa federal impulsada por el senador avanza en el Senado con respaldo de varias bancadas, aunque aún requiere el visto bueno del Ejecutivo federal para concretarse.

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