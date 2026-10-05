Inzunza descarta padrinazgo en Morena por San Juan del Río

Afirmó que no decide la coordinación estatal, sino las mediciones de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional.

Edgar Inzunza Ballesteros, diputado local de Morena, sentado a una mesa, descarta el padrinazgo en San Juan del Río.

Edgar Inzunza Ballesteros afirmó que el destino de San Juan del Río lo definen sus habitantes y que la decisión en Morena se toma con mediciones de la Comisión Nacional de Elecciones, no desde una oficina.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- El futuro de San Juan del Río no se define en ninguna oficina, ni en Querétaro ni en México, afirmó el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, aspirante a la presidencia municipal, quien descartó el padrinazgo en Morena y dijo que el destino del municipio lo deciden los sanjuanenses.

Sobre el mecanismo, explicó que la definición se hace con base en las mediciones de la Comisión Nacional de Elecciones junto con el Comité Ejecutivo Nacional, y no por la coordinación estatal.

Reconoció el liderazgo del coordinador estatal, Santiago Nieto, pero sostuvo que quién encabece cada coordinación, municipal o distrital, federal o local, es decisión exclusivamente del pueblo.

Inzunza aseguró conocer mediciones reales, casa por casa y con metodología, que le dan, dijo, plena condición de que puede irle muy bien. Las contrapuso a los dimes y diretes de las redes sociales y de otras páginas de comunicación: lo que cuenta, afirmó, es lo que marca la gente.

Sobre la paridad de género, dijo que en San Juan del Río Morena puede definir con tranquilidad si la coordinación queda en un hombre o en una mujer.

Otros institutos políticos, comparó, la tienen más apretada por sus bloques de competitividad y por lo que define la ley electoral. Para su partido, agregó, el tema está libre y no tiene gran complicación.

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