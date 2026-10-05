San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- El futuro de San Juan del Río no se define en ninguna oficina, ni en Querétaro ni en México, afirmó el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, aspirante a la presidencia municipal, quien descartó el padrinazgo en Morena y dijo que el destino del municipio lo deciden los sanjuanenses.
Sobre el mecanismo, explicó que la definición se hace con base en las mediciones de la Comisión Nacional de Elecciones junto con el Comité Ejecutivo Nacional, y no por la coordinación estatal.
Reconoció el liderazgo del coordinador estatal, Santiago Nieto, pero sostuvo que quién encabece cada coordinación, municipal o distrital, federal o local, es decisión exclusivamente del pueblo.
Inzunza aseguró conocer mediciones reales, casa por casa y con metodología, que le dan, dijo, plena condición de que puede irle muy bien. Las contrapuso a los dimes y diretes de las redes sociales y de otras páginas de comunicación: lo que cuenta, afirmó, es lo que marca la gente.
Sobre la paridad de género, dijo que en San Juan del Río Morena puede definir con tranquilidad si la coordinación queda en un hombre o en una mujer.
Otros institutos políticos, comparó, la tienen más apretada por sus bloques de competitividad y por lo que define la ley electoral. Para su partido, agregó, el tema está libre y no tiene gran complicación.