Querétaro, 20 Nov 2026.— El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) dos denuncias contra Santiago Nieto Castillo, contra Morena y contra los presidentes municipales de Tolimán, Alejo Sánchez, y de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz. Los acusa de usar de forma indebida recursos públicos para beneficiar al partido y a su coordinador estatal.

El dirigente estatal panista, Martín Arango, dio a conocer las quejas en una conferencia en la sede del Comité Directivo Estatal, acompañado por integrantes del grupo legislativo del PAN. La primera denuncia es contra Alejo Sánchez, Morena y Nieto, y se refiere a la difusión de una convocatoria partidista a través de un canal institucional de comunicación del Ayuntamiento de Tolimán.

La segunda es contra Iván Reséndiz, Morena y Nieto. Señala que se usaron las instalaciones de la Presidencia Municipal de Ezequiel Montes para reuniones previas a un acto partidista.

También señala que, aparentemente, se volvió a usar el mobiliario instalado para un evento institucional del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

«Los recursos públicos son de las familias queretanas, no de los partidos políticos, no de los presidentes municipales y mucho menos de quienes tienen aspiraciones electorales», sostuvo Arango.

Durante la conferencia, el PAN proyectó imágenes en pantalla. rotativo.com.mx

El dirigente rechazó que los señalamientos se reduzcan a una carpa: «aquí existen preguntas sobre instalaciones públicas, canales oficiales de comunicación, contrataciones y posibles beneficios a una organización partidista».

Arango también le hizo una pregunta directa a Nieto: si se reunió con integrantes de Morena en las oficinas de la Presidencia Municipal de Ezequiel Montes antes del evento partidista. Y, si lo hizo, si eso no significa usar recursos públicos con fines partidistas.

El 26 de agosto, Morena designó a Nieto Castillo como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Querétaro, cargo que lo perfila como su aspirante a la gubernatura en la elección de 2027.

El caso de Ezequiel Montes lo expuso el 18 de noviembre la diputada local panista Juliana Hernández Quintanar. La diputada denunció que la carpa, el estrado y el mobiliario de un evento municipal con el INEA se volvieron a usar en una asamblea de Morena.

Integrantes del PAN muestran documentos al cierre de la conferencia en la sede estatal del partido. rotativo.com.mx

Según esa denuncia, el acto institucional, la «Entrega de Programa Social Adulto con Lápiz en la Mano 2026», se realizó el viernes 13 de noviembre, y la reunión partidista ocurrió en el mismo lugar ese fin de semana.

El presidente municipal Iván Reséndiz rechazó, en un posicionamiento difundido después de la denuncia de la diputada, que se hayan usado recursos públicos en la reunión de Morena. Sostuvo que el evento del INEA fue un gasto municipal que cumplió con la ley de adquisiciones y que Morena pagó la reunión que celebró el domingo 15 de noviembre.

Arango aseguró que el PAN dará seguimiento puntual a las denuncias y exigirá que se investiguen con seriedad, «porque cuidar Querétaro también significa defender sus instituciones, vigilar el destino de los recursos públicos y garantizar que ningún gobierno confunda el patrimonio de la ciudadanía con el patrimonio de su partido».

El IEEQ deberá determinar si los hechos denunciados constituyen alguna infracción.