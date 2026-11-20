San Juan del Río, 20 de noviembre de 2026.- Un tractocamión que llevaba una góndola chocó por alcance contra la caja de otro tráiler la tarde de este viernes en el kilómetro 160 de la autopista México-Querétaro, en el sentido hacia la Ciudad de México.
Un integrante de Bomberos de San Juan del Río vigila la zona del accidente, delimitada con conos. rotativo.com.mx
El percance ocurrió a la altura de la central camionera de San Juan del Río, en un tramo con obras, y detuvo la circulación en esa dirección.
El conductor de la unidad que golpeó por detrás recibió atención en una ambulancia. Fernando Vázquez Viveros, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, informó que el hombre estaba estable. Los paramédicos lo valoraban para decidir si lo trasladaban a un hospital o si se quedaba en el lugar con algunas recomendaciones.
Los vehículos de carga esperaban para avanzar mientras se atendía el accidente. rotativo.com.mx
Según lo que el operador contó a los cuerpos de emergencia, los vehículos empezaron a detenerse poco a poco. Él venía saliendo de una curva y no se dio cuenta de que el tránsito estaba parado. Intentó frenar, pero ya no alcanzó.
El comandante relacionó este tipo de choques con los trabajos que se hacen en ese tramo. «Desafortunadamente afectan estas reparaciones, porque se aglomeran los vehículos y a veces no se respetan los límites de velocidad», explicó.
El frente del tractocamión quedó destrozado tras chocar por alcance contra el tráiler que iba adelante. rotativo.com.mx
Los bomberos acordonaron la zona mientras atendían la emergencia. Al momento de la entrevista, la corporación esperaba que llegara la Guardia Nacional para poder retirarse.
Las reparaciones en esta autopista comenzaron en febrero de 2020 y, desde entonces, suman mil 388 accidentes y más de 183 muertes, según un recuento de Rotativo.
Tras el choque, los tráileres se formaron en fila en la autopista México-Querétaro, en sentido a la Ciudad de México. rotativo.com.mx
En septiembre, en este mismo corredor de la México Querétaro, un automóvil quedó incrustado bajo un tráiler en el kilómetro 180, en dirección a la capital del estado.
Si viaja hacia la Ciudad de México, tome en cuenta que habrá retrasos a la altura de la central camionera de San Juan del Río mientras se atiende el accidente.