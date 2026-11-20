Querétaro, 20 Nov 2026.- Las escuelas de educación básica de Querétaro que detecten síntomas de coxsackie en un alumno avisarán primero a los padres y después canalizarán el caso al Sector Salud, informó la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), luego de que se reportó un brote de este virus en un plantel de Santa Rosa Jáuregui.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora de la USEBEQ, explicó que a la autoridad educativa le corresponde identificar síntomas entre los alumnos y reportar cualquier situación que pudiera requerir atención médica, para que intervengan las autoridades correspondientes.

La funcionaria precisó que el diagnóstico corresponde al Sector Salud, que tiene las atribuciones para hacerlo; los planteles notifican a las familias cuando detectan alguna manifestación de enfermedad y canalizan el caso.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el virus coxsackie causa la enfermedad de manos, pies y boca, que afecta principalmente a niños menores de cinco años y se propaga con facilidad en guarderías y escuelas.

Sus síntomas pueden incluir fiebre, dolor de garganta, malestar general, falta de apetito, llagas en la boca y salpullido en manos y pies.

Quintanar Mejía añadió que el monitoreo continúa en los centros educativos para identificar posibles casos de la enfermedad y darles seguimiento con la intervención de las autoridades sanitarias.

La USEBEQ no precisó cuántos alumnos presentan síntomas ni si hubo cambios en las clases presenciales del plantel de Santa Rosa Jáuregui.