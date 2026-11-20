Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026.- Los trabajadores de Medtronic en Tijuana, Baja California, podrían recibir consulta, estudios, medicamentos y hasta una incapacidad del Seguro Social sin salir de su centro de trabajo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa, cuya razón social es Nellcor Puritan Bennett México, firmaron este jueves una carta de intención para evaluar y estructurar un programa piloto de consultorios de la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) dentro de sus instalaciones.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que Medtronic es la primera empresa con la que se firma la implementación de un consultorio ELSSA.

Lo describió como una extensión de la Unidad de Medicina Familiar dentro de la propia empresa: contará con un médico y personal de enfermería del Seguro Social de tiempo completo, con acceso al expediente electrónico, y podrá agendar citas, ordenar estudios y entregar medicamentos.

Ahí se daría consulta integral de Medicina Familiar, con pruebas de hemoglobina glicosilada, y se enviaría a los pacientes directamente con el especialista cuando sea necesario. Robledo subrayó un cambio sobre todo: “Por primera vez, desde el centro de trabajo, se podrá emitir una incapacidad en el consultorio”.

Según el funcionario, el modelo permitirá a los trabajadores ahorrar tiempo de espera para recibir atención médica. “Las reglas son bastante claras: la empresa pone el espacio y el IMSS pone la atención”, resumió.

La carta es un primer paso, no el arranque del servicio. El documento firmado establece que el alcance definitivo del consultorio, incluidos la población que atenderá, los horarios, los recursos y los servicios, se fijará en un convenio definitivo que las partes firmarían más adelante.

También precisa que el personal médico asignado por el IMSS conservará en todo momento su relación laboral con el Instituto.

Por el IMSS firmó el director de Prestaciones Económicas y Sociales, Mauricio Hernández Ávila, y por la empresa, Carlos Palou, vicepresidente de Manufactura de Medtronic para la región Américas Oeste.

Robledo y el presidente del consejo y director ejecutivo de Medtronic, Geoff Martha, firmaron como testigos de honor. De acuerdo con el IMSS, la firma se realizó durante el Encuentro Estratégico de Innovación en Salud IMSS-Medtronic-UNAM, en el Museo Nacional de Antropología.

Robledo añadió que Medtronic tiene 95 mil empleados en el mundo, uno de cada siete en México, y que en sus plantas de Tijuana se fabrican a mano válvulas cardíacas todos los días. La empresa participa en ELSSA desde 2023.

En enero pasado, el funcionario recorrió esas instalaciones, donde la compañía opera tres plantas con 6 mil 659 trabajadores, y revisó las adecuaciones para instalar el consultorio, informó entonces el IMSS.

Héctor Orellana Brun, vicepresidente de Medtronic para Latinoamérica Norte, dijo que con el acuerdo la empresa será la primera en tener un consultorio de este modelo para atender a sus trabajadores.

Mencionó además el convenio que Medtronic firmó con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para formar médicos y profesionales en nuevas tecnologías, como la robótica.

La estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables fue presentada por el IMSS en mayo de 2022 como un programa gratuito y voluntario de prevención en las empresas.

El Instituto no informó cuándo comenzará a funcionar el consultorio de Tijuana ni cuántos trabajadores podrá atender.