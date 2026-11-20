San Juan del Río, 20 de noviembre de 2026.– Alejandro Villafuerte Treviño, de kickboxing y artes marciales mixtas; Uriel Ballesteros Prado, de natación, y Jonathan Emiliano Reséndiz Cruz, de paraciclismo, recibieron este viernes el Premio Municipal del Deporte 2026.
La distinción también fue para los entrenadores Maribel Díaz Esquivel y Eduardo Medellín Rosales.
Los reconocimientos se entregaron por categoría. Villafuerte ganó como deportista convencional de primera fuerza, Ballesteros en la categoría juvenil y Reséndiz en deporte adaptado. Díaz Esquivel fue premiada como entrenadora de deporte adaptado y Medellín Rosales como entrenador de natación. A él lo representó René Ballesteros de Jesús, porque tenía un compromiso deportivo.
Según el coordinador de Desarrollo Integral, Israel Aguillón Barrón, los galardonados fueron postulados en una convocatoria pública abierta a la sociedad civil. Un jurado de especialistas valoró su preparación, sus resultados y sus aportaciones.
Ese jurado lo formaron deportistas de alto rendimiento, un directivo de voleibol, una representante de la Universidad Autónoma de Querétaro campus San Juan del Río y el presidente de la Asociación de Industriales del municipio.
Aguillón Barrón informó que en la Paralimpiada Nacional 2026 los atletas sanjuanenses ganaron seis medallas. En paraciclismo fueron una de oro y tres de plata; las otras dos fueron un oro en lanzamiento de jabalina y un bronce en los 800 metros planos.
Según el funcionario, San Juan del Río es el tercer municipio que más medallas aporta a la delegación queretana. Un año antes, en 2025, cuatro atletas del municipio habían ganado tres oros y un bronce en paraciclismo y para atletismo.
En la Olimpiada Nacional CONADE 2026, agregó, los deportistas del municipio ganaron cuatro medallas de oro y dos de plata.
En nombre de los premiados, Uriel Ballesteros dijo que detrás de cada logro hay historias que casi nadie ve: «las horas de entrenamiento, los sacrificios, el cansancio, los momentos difíciles». Agradeció a familias y entrenadores el apoyo que les dan.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, reconoció a los jóvenes galardonados: «Es una bendición destacarse en el deporte», dijo, porque logran sobresalir entre miles de competidores.
También agradeció al jurado y destacó la trayectoria de Maribel Díaz como deportista en varias disciplinas.
La premiación formó parte del acto cívico por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Después vino el desfile cívico y deportivo del 20 de noviembre.
Cabrera Valencia explicó que este año el desfile cambió su recorrido tradicional por las obras en la carretera 57, para complicar menos el tránsito de un viernes.
Añadió que alrededor de 250 escuelas públicas de educación básica, además de colegios particulares, querían participar, pero no fue posible incluirlas a todas.