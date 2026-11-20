Mocorito, Sinaloa, 20 de noviembre de 2026.— Un operativo federal en la sindicatura de Mazate de los López, en Mocorito, terminó este jueves con seis personas bajo custodia, entre ellas dos hombres que en 2025 habían quedado en libertad gracias a una suspensión provisional.
La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina, con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, y el Centro Nacional de Inteligencia.
Entre los detenidos están Irvin Eduardo "N", conocido como "El Pagador", "El 17" o "Viejo Menor", y Jesús Miguel "N", alias "El Chendo", a quienes las autoridades señalan como mandos de una célula delictiva con presencia en Sinaloa. Medios nacionales identifican a ese grupo como "Fuerzas Especiales Avendaño" y lo vinculan con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Junto a ellos fueron detenidos José Antonio "N", Juan de Dios "N", Manuel "N" y Brayan Alexis "N".
Cocaína, cristal, armas y radios
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló en redes sociales lo asegurado: "Se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kg de cocaína, 15 radios".
Ya habían sido capturados en Los Mochis
El funcionario recordó que el Gabinete de Seguridad "ya había detenido a ambos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis", en referencia a "El Chendo" y a José Antonio "N".
"Fueron vinculados a proceso y posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional", explicó. "Hoy fueron detenidos nuevamente".
García Harfuch añadió que, en una investigación distinta, "El Chendo" fue imputado por secuestro. Entre los hechos que las autoridades atribuyen a la célula figuran el homicidio de 19 personas en La Concordia, Chiapas, y un ataque contra una familia en Culiacán en el que murieron dos menores. Se trata de señalamientos de la autoridad, no de sentencias, y los detenidos mantienen la presunción de inocencia.
Traslado a la Ciudad de México
Este viernes, Semar y FGR trasladaron a los detenidos por vía aérea a la Ciudad de México, a bordo de una aeronave de la Armada y bajo un dispositivo especial de seguridad, para ponerlos a disposición de las autoridades federales, de acuerdo con reportes periodísticos. Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.
García Harfuch presentó la captura como parte del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad para fortalecer la seguridad en Sinaloa.