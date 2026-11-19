Querétaro, 19 de noviembre de 2026. La capital queretana tiene 37 nuevos elementos para vigilar sus calles. Son 24 policías municipales de proximidad y 13 agentes de la Guardia Cívica que terminaron su curso de formación inicial y se graduaron en una ceremonia encabezada por el presidente municipal, Felifer Macías.
Con ellos ya son 305 los elementos que se han sumado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en lo que va de la administración, informó su titular, Juan Luis Ferrusca Ortiz. Los nuevos graduados pertenecen a la quinta generación.
En la misma ceremonia, el alcalde entregó 25 reconocimientos a la eficiencia y al valor policial: 23 a integrantes de la Policía Municipal y dos a elementos de la Guardia Cívica. Según el Municipio, se les reconoció por su desempeño y su cumplimiento del deber, y porque sus acciones ayudaron a reducir delitos y a proteger a la población.
Felifer Macías dio un mensaje durante la ceremonia de graduación. rotativo.com.mxEn su mensaje, Macías comparó la situación de la ciudad con la del resto del país. “Muchos estados del país no saben si les gobierna la delincuencia o les gobierna la autoridad. Y aquí en Querétaro se hacen las cosas diferentes, se hacen las cosas distintas”, afirmó. Atribuyó ese resultado a que, dijo, “tenemos a los mejores policías de este país”.
El alcalde dijo que la tranquilidad es lo que más les importa a las familias y que los indicadores federales muestran que la ciudad va por buen camino.
También afirmó que Querétaro es la segunda entidad del país en materia de seguridad. El Municipio no precisó qué medición respalda esa posición.
Policías municipales recién graduados muestran sus constancias. rotativo.com.mxA la ceremonia asistieron el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández; el secretario de Seguridad Ciudadana estatal, Iován Elías Pérez Hernández; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general brigadier Ricardo Meléndrez Cervantes, y la senadora Lupita Murguía Gutiérrez.
También estuvieron un representante de la 17ª Zona Militar y los titulares de seguridad pública de Corregidora, El Marqués y Huimilpan.
La Guardia Cívica, a la que se suman 13 de los nuevos graduados, fue anunciada por el gobierno municipal en diciembre de 2024 como una corporación de la SSPM enfocada en la proximidad social.
Al presentarla, el Municipio informó que sus elementos darían prioridad a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, para evitar que los problemas vecinales escalaran.