Uruapan, 19 de noviembre de 2026.- Según la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), dos hombres y una mujer fueron detenidos cuando acudieron a recoger el dinero que se exigía a comerciantes de Uruapan. La dependencia informó que esas mismas víctimas ya habían sufrido un secuestro exprés en octubre.

Los detenidos son Luis Enrique “N”, Sergio “N” y Alejandra “N”. La FGE los señala por su posible relación con los delitos de secuestro exprés y extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, el 17 de octubre las víctimas estaban afuera de su casa cuando dos personas armadas las obligaron a entrar al domicilio. Ahí las amarraron y las amenazaron.

Para recuperar su libertad, las víctimas entregaron una cantidad importante de dinero; el monto no se dio a conocer. Al recibirlo, los agresores se fueron del lugar.

El 7 de noviembre empezó una segunda etapa. Las víctimas comenzaron a recibir mensajes amenazantes en los que se les exigía otra suma importante para no hacerles daño a ellas ni a sus familias.

Según la FGE, tras negociarse el pago, los tres investigados llegaron por el dinero. Personal de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión los interceptó en la colonia Rincón del Manantial y los detuvo con el dinero en su poder.

La FGE informó que los tres serán presentados ante la autoridad judicial, que resolverá su situación jurídica. La dependencia no informó la fecha de la detención ni las cantidades entregadas y exigidas.