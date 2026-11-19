Querétaro, 19 de noviembre de 2026.— El Gobierno de Querétaro respaldó la multa de más de 117 mil pesos por el concierto de Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. La sanción es para el empresario que organizó la presentación, no para el cantante.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, explicó que es la segunda medida por el espectáculo de la noche del 13 de noviembre. Esa noche el cantante interpretó dos canciones que hacen apología del delito, un contenido que las disposiciones vigentes no permiten.

La primera medida fue la suspensión del concierto. “Es una segunda sanción, porque la primera sanción que hubo es la suspensión que también se aplicó y esto derivado en una multa”, dijo el funcionario.

Gudiño Torres añadió que las autoridades estatales vigilarán que se cumplan las disposiciones durante lo que queda de la feria. Lo harán junto con el municipio de El Marqués y con los empresarios responsables de los espectáculos.

Las dos sanciones son para el espectáculo y para quien lo organizó. Gudiño Torres reiteró que Gabito Ballesteros no está vetado en Querétaro.