Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- Gabito Ballesteros no tiene veto para volver a presentarse en Querétaro, pero deberá sujetarse a las sanciones que correspondan por no respetar el repertorio musical autorizado en su concierto del 13 de noviembre en el Teatro del Pueblo de la Feria Ganadera, presentación que el Municipio de El Marqués suspendió como primera medida. Así lo informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.
Antes de la suspensión hubo dos llamados. Según lo informado al funcionario, durante la presentación las autoridades municipales advirtieron dos veces al artista que estaba incumpliendo el repertorio autorizado.
Gudiño Torres explicó que el propio cantante reconoció el incumplimiento en un comunicado publicado en sus redes sociales. Por eso, dijo, no se trató solo de una determinación administrativa. La decisión de El Marqués tiene el respaldo del Gobierno del Estado.
El secretario separó ese caso de un segundo hecho, el que derivó en la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). Precisó que se trata de un procedimiento distinto al de la suspensión del espectáculo y que informar sobre sus circunstancias corresponde a las autoridades federales. La FGR ya emitió un comunicado, y tanto el artista como las autoridades dieron a conocer sus aclaraciones.
Para aclarar lo ocurrido, Gudiño Torres habló con representantes legales y con la organización de la Feria.
Su mensaje para quienes se presenten en el estado fue directo: los artistas que vengan a Querétaro deben saber que existe una reglamentación que tienen que respetar, sin importar su trayectoria ni su reconocimiento público. El cumplimiento de esa normativa, dijo, seguirá vigilado en cada espectáculo.
“En Querétaro hacemos valer la ley”, enfatizó. Rechazó que las medidas representen una postura prohibicionista y explicó que se trata de hacer cumplir las disposiciones vigentes.
Falta la multa. Según el secretario, la notificación de la multa correspondiente deberá realizarse en los próximos días, conforme a lo establecido.