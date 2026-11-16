Gabito Ballesteros no está vetado en Querétaro, pero enfrentará sanciones

El Marqués suspendió su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Ganadera después de dos llamados por salirse del repertorio autorizado.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, responde a reporteros que lo graban con teléfonos celulares
  • Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno, informó que el artista no está vetado y deberá sujetarse a las sanciones que correspondan.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- Gabito Ballesteros no tiene veto para volver a presentarse en Querétaro, pero deberá sujetarse a las sanciones que correspondan por no respetar el repertorio musical autorizado en su concierto del 13 de noviembre en el Teatro del Pueblo de la Feria Ganadera, presentación que el Municipio de El Marqués suspendió como primera medida. Así lo informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

Antes de la suspensión hubo dos llamados. Según lo informado al funcionario, durante la presentación las autoridades municipales advirtieron dos veces al artista que estaba incumpliendo el repertorio autorizado.

Gudiño Torres explicó que el propio cantante reconoció el incumplimiento en un comunicado publicado en sus redes sociales. Por eso, dijo, no se trató solo de una determinación administrativa. La decisión de El Marqués tiene el respaldo del Gobierno del Estado.

El secretario separó ese caso de un segundo hecho, el que derivó en la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). Precisó que se trata de un procedimiento distinto al de la suspensión del espectáculo y que informar sobre sus circunstancias corresponde a las autoridades federales. La FGR ya emitió un comunicado, y tanto el artista como las autoridades dieron a conocer sus aclaraciones.

Para aclarar lo ocurrido, Gudiño Torres habló con representantes legales y con la organización de la Feria.

Su mensaje para quienes se presenten en el estado fue directo: los artistas que vengan a Querétaro deben saber que existe una reglamentación que tienen que respetar, sin importar su trayectoria ni su reconocimiento público. El cumplimiento de esa normativa, dijo, seguirá vigilado en cada espectáculo.

“En Querétaro hacemos valer la ley”, enfatizó. Rechazó que las medidas representen una postura prohibicionista y explicó que se trata de hacer cumplir las disposiciones vigentes.

Falta la multa. Según el secretario, la notificación de la multa correspondiente deberá realizarse en los próximos días, conforme a lo establecido.

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