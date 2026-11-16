Ciudad de México, 16 de noviembre de 2026.- En 2018, el 35.3% de los mexicanos tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza del Banco Mundial.

En 2024 la proporción bajó a 21.4%, y el organismo prevé que llegue a 20% este año. Los datos los presentó este lunes el Gobierno federal en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Con esas cifras, la subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secihti, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, calculó que la población en pobreza pasará de 43.9 millones de personas en 2018 a 26.6 millones en 2026, es decir, 17.3 millones menos. El dato de este año es una proyección, no un resultado cerrado.

La propia funcionaria señaló el límite de esta medición: solo considera el ingreso. El Banco Mundial clasifica en pobreza a quien vive con menos de 8.3 dólares diarios, ajustados por poder de compra para comparar países con un mismo estándar.

La medición oficial del INEGI, en cambio, también toma en cuenta el acceso a derechos sociales como salud, educación, seguridad social y vivienda.

Ese indicador también registra una baja, aunque menor. Según la medición multidimensional del INEGI, la población en pobreza pasó de 51.9 millones en 2018 a 38.5 millones en 2024: 13.4 millones de personas menos.

La presentación también informó que el índice de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, bajó de 46 a 42.6 puntos entre 2018 y 2024. La esperanza de vida al nacer subió de 74.3 años en 2017 a 75.3 en 2024.

Para el Gobierno, la caída se explica por cuatro factores: el aumento real del ingreso laboral, los incrementos al salario mínimo, la ampliación de los Programas para el Bienestar y la regulación de la subcontratación.

La presentación citó un estudio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de 2025, según el cual la mitad de la reducción en el sexenio anterior se debió a la política salarial.

Julio Berdegué Sacristán, coordinador de Asuntos Agroalimentarios Internacionales y exsecretario de Agricultura, añadió datos del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la CEPAL.

Según ese informe, México explicó 60% de la reducción de la pobreza en la región en 2024 y Brasil, 30%. En pobreza extrema, los aportes fueron de 49% y 31%, respectivamente.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la conferencia porque la presidenta Claudia Sheinbaum está de gira en China. Rodríguez afirmó que “se han mejorado las condiciones de vida de millones de familias”.

Según la proyección presentada, la pobreza por ingresos bajaría a 18.7% de la población en 2028. La meta del Gobierno federal es reducir la pobreza extrema a 3% al cierre del sexenio.