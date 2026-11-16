Ciudad de México, 16 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la madrugada del martes, hora del centro de México.

Las dos reuniones bilaterales forman parte de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló la agenda en la conferencia matutina que encabezó este lunes en Palacio Nacional, en lugar de la mandataria.

El encuentro con Xi está previsto a las 16:00 horas de China, que son las 02:00 en el centro de México. El de Carney será a las 18:00, las 04:00 en México.

Antes, a las 22:00 horas de este lunes en México, mediodía del martes en China, Sheinbaum dará una intervención magistral ante empresarios de la APEC. Segob también informó de encuentros con representantes de Australia y Vietnam y de la presentación del Plan México, la estrategia económica del Gobierno federal.

Es el primer viaje de Sheinbaum a China como presidenta, y tiene un motivo adicional: México organizará la APEC en 2028. La reunión de líderes de las 21 economías del foro será el 18 y 19 de noviembre.

En septiembre, Sheinbaum explicó así su asistencia: “Voy a ir a China en noviembre porque ahí vamos a recibir, digamos, la estafeta para realizar la APEC en el 28”.

La gira va del 15 al 20 de noviembre. Viajan con ella integrantes de su gabinete, entre ellos el canciller Roberto Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A su llegada a Shenzhen la recibió una comitiva del gobierno chino, y también la esperaban Ebrard y Velasco. Antes de las actividades del foro se reunió con la comunidad mexicana en China.

Mientras dure la gira, Rodríguez encabezará las conferencias matutinas hasta el jueves 19. Según la secretaria, Sheinbaum pidió al gabinete de seguridad “perfecta coordinación” y estar pendiente las 24 horas; a ella le encargó coordinar las reuniones de ese gabinete.

Se informó que la presidenta se conectará a distancia a la conferencia del martes para informar de sus actividades. Volverá a México el 20 de noviembre para encabezar el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana.