China confirma cita Xi-Trump-Putin el 19 de noviembre en Shenzhen

La cita ocurrirá al margen de la cumbre de APEC; un funcionario estadounidense adelantó que buscarán reducir armas nucleares sin esperar ningún acuerdo.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, mandatarios de China, Estados Unidos y Rusia, respectivamente, sostendrán una reunión trilateral el 19 de noviembre en Shenzhen, durante la cumbre de líderes de APEC.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán el 19 de noviembre en Shenzhen, China, en un encuentro que abordará la estabilidad internacional y la reducción de armas nucleares, al margen de la cumbre de líderes de APEC.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 16, 2026
Mariana Torres García

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Pekín, China, 16 de noviembre de 2026.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó que Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán el 19 de noviembre en Shenzhen, al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Pekín presentó la cita como el primer encuentro cara a cara entre los tres mandatarios.

La portavoz de la cancillería, Mao Ning, dijo en rueda de prensa que los tres sostendrán “intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica”. El Kremlin y la Casa Blanca ya habían confirmado el encuentro.

La Casa Blanca rebajó las expectativas. Un funcionario estadounidense, en una llamada con la prensa, describió la reunión como una primera conversación orientada a reducir el número de armas nucleares: “No esperamos llegar a ningún acuerdo”. Según funcionarios de ese país, Trump también prevé abordar la guerra con Irán, mientras que la guerra en Ucrania no figura como tema central.

China ha insistido en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios arsenales antes de aceptar negociaciones sobre el suyo.

Desde Moscú, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó que Rusia y Estados Unidos conceden gran importancia a la cita y confió en que tenga un “efecto terapéutico para la situación internacional”.

En Kyiv, el presidente Volodímir Zelenski advirtió que el encuentro podría convertirse en una versión del siglo XXI de la Conferencia de Yalta de 1945 y rechazó que las tres potencias decidan el futuro de Ucrania sin la participación de su país ni de Europa. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo a la cadena ARD que Xi mostró “irritación” cuando surgió la posibilidad de incluir a Ucrania en las conversaciones, y que el mandatario chino sostuvo que “un conflicto europeo” debe contar con Europa en la mesa.

Trump sostendrá además un encuentro bilateral con Xi, ligado a la tregua comercial entre Washington y Pekín, que fue extendida hasta enero de 2027.

La cumbre de líderes de APEC, que reúne a 21 economías, sesiona el 18 y el 19 de noviembre en Shenzhen, con la participación prevista de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene prevista una reunión bilateral con Xi durante su primera visita a China.

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