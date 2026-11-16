Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó saldo blanco en dos de los principales operativos del fin de semana largo en Querétaro, ambos por concentración de personas: la Feria Internacional Ganadera y El Buen Fin.

El coordinador estatal, Javier Amaya Torres, explicó que el personal estuvo en distintos puntos del estado. Se puso especial atención en los lugares donde se esperaba más movimiento y asistencia de familias y compradores.

Según el funcionario, en el recinto ferial se cumplieron las disposiciones de protección civil. “Hemos estado atendiendo todo el estado. No hemos tenido incidentes graves, la feria se ha estado llevando bastante bien en cuestiones de Protección Civil”, dijo.

Para El Buen Fin, las coordinaciones municipales cubrieron los principales centros comerciales y las tiendas con más gente. Amaya Torres dijo que tampoco ahí se reportaron situaciones graves.

La Feria Internacional Ganadera sigue abierta hasta el 30 de noviembre en el EcoCentro Expositor, en El Marqués. El Buen Fin termina este martes 17 de noviembre