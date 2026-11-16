Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, respaldó la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum por China.

Afirmó que la participación de México en reuniones internacionales de comercio fortalece la presencia del país ante otras economías y genera oportunidades de inversión.

Para Kuri, acudir a estos encuentros permite a México mantener la interlocución con otros países en un momento en que el comercio mundial enfrenta distintos desafíos.

Por eso consideró relevante que el Gobierno federal retome su participación en esos espacios.

“Llevábamos muchos años sin ir a estas reuniones. Creo que es muy importante que nuestro país siga yendo a las reuniones internacionales”, sostuvo.

Sheinbaum no asistió a las cumbres de APEC de 2024 y 2025. En la de 2025, celebrada en Gyeongju, Corea del Sur, la representó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y ahí México obtuvo la sede del foro para 2028.

El eje del viaje presidencial es la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sur de China, con las 21 economías que integran el organismo.

Según explicó la presidenta, ahí México recibirá la estafeta rumbo a la cumbre que organizará en 2028. Antes, en 2027, la sede será Vietnam.

Es también la primera visita de Sheinbaum a China como presidenta, y ella misma anunció que en ese marco sostendrá una reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping.

El gobernador añadió que uno de los objetivos principales debe ser mantener a México en las conversaciones sobre comercio, sobre todo frente a la competencia económica y las tensiones comerciales con China.

La relación bilateral se ha tensado desde que México aprobó, en diciembre de 2025, aranceles de hasta 50% a productos de países sin tratado comercial con México, China entre ellos.

El gobierno chino pidió corregir la medida, y la presidenta ha sostenido que no está dirigida contra ese país.

En febrero, la Secretaría de Economía informó que Querétaro tiene una cartera de 128 proyectos con inversiones potenciales por 20 mil 600 millones de dólares.

En enero de 2025, Kuri afirmó que el estado puede atraer a empresas internacionales que buscan diversificar sus cadenas de suministro en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.