Querétaro, 16 de noviembre de 2026.— El gobernador Mauricio Kuri González dio por cerrado el caso de Gabito Ballesteros. También aseguró que las críticas nacionales a la actuación de las autoridades estatales no han frenado la asistencia a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026.

Según dijo, la Feria tuvo el domingo 15 de noviembre su jornada más concurrida hasta ahora, con más de 34 mil visitantes.

Al mandatario le preguntaron por los cuestionamientos que surgieron a nivel nacional por la intervención de las autoridades.

Ocurrió después de que el cantante se presentó en el Teatro del Pueblo e incumplió, según las autoridades estatales, el acuerdo de no interpretar música que hace apología del delito.

Kuri sostuvo que el tema ya quedó aclarado y que el propio representante del artista ofreció una disculpa. Repitió que el Gobierno estatal actuó en el marco de la aplicación de la ley.

“Ya es un tema que se aplicó la ley y el día de ayer tuvimos un gran día en la feria, ha sido el día que más personas han ido”, comentó.

La Feria se realiza del 12 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor, en El Marqués. Con la entrada general se pueden ver sin costo extra los conciertos del Teatro del Pueblo.

El gobernador invitó a la población a seguir participando en las actividades programadas y a disfrutar de los espectáculos en familia.