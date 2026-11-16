Ciudad de México, 16 de noviembre de 2026.- La mayoría de las operaciones aéreas en México ya se regularizó, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El viernes 13 de noviembre, una falla en las comunicaciones del control de tráfico aéreo de Estados Unidos provocó demoras y cancelaciones.

“Ya se están regularizando. Hemos recibido el informe oficial, claro que hubo afectaciones sobre los retrasos, las demoras a los propios pasajeros”, dijo la funcionaria en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Explicó que la recuperación comenzó el domingo 15 y que en la madrugada de este lunes la mayoría de los vuelos ya operaba con normalidad.

Según Rodríguez, las aerolíneas ofrecieron disculpas a los pasajeros; entre las que modificaron itinerarios estuvieron Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) contabilizó 193 vuelos afectados y 18 mil 2 pasajeros perjudicados en aeropuertos mexicanos.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hubo 73 vuelos afectados, 29 con demora y 44 cancelados, con 10 mil 293 pasajeros impactados.

La falla ocurrió la tarde del viernes. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó suspender todos los despegues en el país por una interrupción generalizada de las telecomunicaciones.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó que la interrupción afectó a los centros de control de tráfico aéreo en ruta. La AFAC informó que, a solicitud de la FAA, las aeronaves en México con vuelos programados hacia Estados Unidos debían permanecer en tierra.

Según la AFAC, la FAA levantó las restricciones a las 19:44 horas del viernes, tiempo del centro de México, aunque advirtió que la recuperación sería gradual. Por eso los retrasos en las rutas entre ambos países siguieron durante el fin de semana.

El tema importa en Querétaro porque el Aeropuerto Intercontinental tiene vuelos directos a ciudades de EU como Dallas, Houston, Denver y Las Vegas. Segob no informó afectaciones por aeropuerto.

Quienes tengan un vuelo hacia o desde Estados Unidos en los próximos días deben confirmar su estado directamente con la aerolínea, que es la responsable de informar horarios actualizados y cambios.