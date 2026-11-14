Ciudad de México, 14 de noviembre de 2026.- La suspensión nacional de despegues que ordenó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos por una falla en las comunicaciones del control aéreo afectó 193 vuelos y a cerca de 18 mil usuarios de aeropuertos mexicanos, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
La orden entró en vigor el 13 de noviembre a las 15:54 horas, tiempo del este de Estados Unidos, 14:54 en el centro de México. La AFAC dispuso entonces que las aeronaves con vuelos programados hacia ese país permanecieran en tierra "hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos".
La FAA notificó a la AFAC a las 19:40 horas que levantaba las restricciones, y cuatro minutos después el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que "se reanudaron las operaciones aéreas hacia y desde ese país, tras las restricciones temporales". La agencia mexicana prevé un restablecimiento paulatino de las operaciones entre ambos países.
Hasta las 22:00 horas, el AICM contabilizaba 44 vuelos cancelados, 29 retrasados y 10,293 pasajeros afectados.
En Estados Unidos, la falla alcanzó a los 22 centros regionales que controlan el tráfico aéreo en ruta. El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la interrupción a conmutadores y enrutadores que se saturaron de datos y dejaron de funcionar, y aseguró que no hubo una pérdida total de comunicaciones ni de radar. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó un ciberataque.
Según Flightradar24, la jornada del 13 de noviembre cerró con más de 4,700 vuelos cancelados y unos 10,000 retrasados en ese país, y para el 14 de noviembre ya había alrededor de 700 cancelaciones. Duffy advirtió que la recuperación será lenta, sujeta a la disponibilidad de pilotos y sobrecargos.
La AFAC y el AICM recomendaron a los pasajeros consultar el estado de su vuelo directamente con su aerolínea.