Falla aérea en EU afectó 193 vuelos y 18 mil pasajeros en México

Los vuelos entre ambos países se reanudaron a las 19:44 horas; la AFAC prevé un restablecimiento paulatino de las operaciones

Avión de pasajeros en vuelo bajo un cielo despejado

La suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA afectó 193 vuelos y a cerca de 18 mil usuarios de aeropuertos mexicanos, según la AFAC.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 14 de noviembre de 2026.- La suspensión nacional de despegues que ordenó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos por una falla en las comunicaciones del control aéreo afectó 193 vuelos y a cerca de 18 mil usuarios de aeropuertos mexicanos, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La orden entró en vigor el 13 de noviembre a las 15:54 horas, tiempo del este de Estados Unidos, 14:54 en el centro de México. La AFAC dispuso entonces que las aeronaves con vuelos programados hacia ese país permanecieran en tierra "hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos".

La FAA notificó a la AFAC a las 19:40 horas que levantaba las restricciones, y cuatro minutos después el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que "se reanudaron las operaciones aéreas hacia y desde ese país, tras las restricciones temporales". La agencia mexicana prevé un restablecimiento paulatino de las operaciones entre ambos países.

Hasta las 22:00 horas, el AICM contabilizaba 44 vuelos cancelados, 29 retrasados y 10,293 pasajeros afectados.

En Estados Unidos, la falla alcanzó a los 22 centros regionales que controlan el tráfico aéreo en ruta. El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la interrupción a conmutadores y enrutadores que se saturaron de datos y dejaron de funcionar, y aseguró que no hubo una pérdida total de comunicaciones ni de radar. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó un ciberataque.

Según Flightradar24, la jornada del 13 de noviembre cerró con más de 4,700 vuelos cancelados y unos 10,000 retrasados en ese país, y para el 14 de noviembre ya había alrededor de 700 cancelaciones. Duffy advirtió que la recuperación será lenta, sujeta a la disponibilidad de pilotos y sobrecargos.

La AFAC y el AICM recomendaron a los pasajeros consultar el estado de su vuelo directamente con su aerolínea.

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