Márquez debuta en oficial: México visita a Jamaica en Kingston

La serie se resuelve el 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey; el ganador irá a las finales de marzo de 2027

Dos jóvenes con la playera verde de entrenamiento de la Selección Mexicana y mochilas sonríen; uno levanta el pulgar

México abre en Kingston la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica; la vuelta será el 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Kingston, Jamaica, 14 de noviembre de 2026.- La Selección Mexicana enfrenta a Jamaica a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de Kingston, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Es el primer partido oficial de Rafael Márquez como director técnico del equipo nacional.

La serie se definirá el 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio BBVA de Monterrey. Si el marcador global termina empatado, contará el gol como visitante; de persistir la igualdad, habrá tiempo extra y, si hace falta, penales.

El ganador avanzará a las finales del torneo, programadas del 25 al 28 de marzo de 2027 en Los Ángeles, donde se medirá al vencedor de la serie entre Haití y Estados Unidos. México llega como campeón vigente: venció a Panamá en la final de 2025.

Márquez asumió el cargo en agosto, en sustitución de Javier Aguirre, de quien fue auxiliar durante unos dos años. En sus partidos de preparación de septiembre y octubre, México empató con Colombia y con Perú, y perdió ante Estados Unidos y Chile. En su cuerpo técnico figura Andrés Guardado como auxiliar.

Para esta serie recuperó a Julián Quiñones y a César Montes. Raúl Jiménez quedó fuera por lesión y Armando León, del NK Osijek, fue convocado. Henry Martín, autor de 11 goles en el Apertura 2026, no fue llamado; el entrenador aseguró que la puerta sigue abierta para el delantero.

México y Jamaica se han enfrentado en 29 ocasiones, con 21 victorias mexicanas, cinco empates y tres derrotas. En la Liga de Naciones se vieron dos veces en la edición 2022-23 y ambos partidos terminaron empatados. La única eliminación de México ante Jamaica llegó en las semifinales de la Copa Oro de 2017.

El partido se transmitirá por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX y Claro Sports Premium.

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