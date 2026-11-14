Kingston, Jamaica, 14 de noviembre de 2026.- La Selección Mexicana enfrenta a Jamaica a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de Kingston, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Es el primer partido oficial de Rafael Márquez como director técnico del equipo nacional.
La serie se definirá el 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio BBVA de Monterrey. Si el marcador global termina empatado, contará el gol como visitante; de persistir la igualdad, habrá tiempo extra y, si hace falta, penales.
El ganador avanzará a las finales del torneo, programadas del 25 al 28 de marzo de 2027 en Los Ángeles, donde se medirá al vencedor de la serie entre Haití y Estados Unidos. México llega como campeón vigente: venció a Panamá en la final de 2025.
Márquez asumió el cargo en agosto, en sustitución de Javier Aguirre, de quien fue auxiliar durante unos dos años. En sus partidos de preparación de septiembre y octubre, México empató con Colombia y con Perú, y perdió ante Estados Unidos y Chile. En su cuerpo técnico figura Andrés Guardado como auxiliar.
Para esta serie recuperó a Julián Quiñones y a César Montes. Raúl Jiménez quedó fuera por lesión y Armando León, del NK Osijek, fue convocado. Henry Martín, autor de 11 goles en el Apertura 2026, no fue llamado; el entrenador aseguró que la puerta sigue abierta para el delantero.
México y Jamaica se han enfrentado en 29 ocasiones, con 21 victorias mexicanas, cinco empates y tres derrotas. En la Liga de Naciones se vieron dos veces en la edición 2022-23 y ambos partidos terminaron empatados. La única eliminación de México ante Jamaica llegó en las semifinales de la Copa Oro de 2017.
El partido se transmitirá por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX y Claro Sports Premium.