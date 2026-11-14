Rosalía gana Álbum del Año en el Latin Grammy 2026 de Las Vegas

La española también obtuvo Canción del Año con «La Perla»; Milo J ganó Grabación del Año con «Niño» y Aria Vega, Mejor Nuevo Artista

Rosalía, con vestido blanco, se cubre el rostro con una mano mientras sostiene un gramófono dorado frente a un micrófono en el escenario

Rosalía sumó con «LUX (Complete Works)» su tercer premio a Álbum del Año en el Latin Grammy, entregado el 12 de noviembre en Las Vegas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Las Vegas, Estados Unidos, 14 de noviembre de 2026.- Rosalía ganó Álbum del Año en la 27.ª entrega del Latin Grammy con LUX (Complete Works), su tercer triunfo en esa categoría. La ceremonia se celebró el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La cantante española también obtuvo Canción del Año con «La Perla», que interpreta con Yahritza y Su Esencia y que compuso junto con Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder y Dylan Wiggins. Grabación del Año fue para «Niño», de Milo J, y Aria Vega recibió el premio a Mejor Nuevo Artista.

En la música regional mexicana, Edén Muñoz ganó Mejor Álbum de Música Banda con «Piedras a la Luna»; Grupo Frontera, Mejor Álbum de Música Norteña con «Lo que me falta por llorar»; Xavi, Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea con «Dosis», y Camila Fernández, Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con «La Fernández». Bobby Pulido se llevó Mejor Álbum de Música Tejana.

«No capea», de Xavi y Grupo Frontera, fue elegida Mejor Canción Regional Mexicana. Entre sus compositores figura Edgar Barrera, quien también recibió el premio a Productor del Año.

En la música urbana, Karol G ganó Mejor Álbum de Música Urbana con «Tropicoqueta» y Mejor Interpretación de Reggaetón con «Verano Rosa», junto a Feid.

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