Las Vegas, Estados Unidos, 14 de noviembre de 2026.- Rosalía ganó Álbum del Año en la 27.ª entrega del Latin Grammy con LUX (Complete Works), su tercer triunfo en esa categoría. La ceremonia se celebró el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
La cantante española también obtuvo Canción del Año con «La Perla», que interpreta con Yahritza y Su Esencia y que compuso junto con Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder y Dylan Wiggins. Grabación del Año fue para «Niño», de Milo J, y Aria Vega recibió el premio a Mejor Nuevo Artista.
En la música regional mexicana, Edén Muñoz ganó Mejor Álbum de Música Banda con «Piedras a la Luna»; Grupo Frontera, Mejor Álbum de Música Norteña con «Lo que me falta por llorar»; Xavi, Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea con «Dosis», y Camila Fernández, Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con «La Fernández». Bobby Pulido se llevó Mejor Álbum de Música Tejana.
«No capea», de Xavi y Grupo Frontera, fue elegida Mejor Canción Regional Mexicana. Entre sus compositores figura Edgar Barrera, quien también recibió el premio a Productor del Año.
En la música urbana, Karol G ganó Mejor Álbum de Música Urbana con «Tropicoqueta» y Mejor Interpretación de Reggaetón con «Verano Rosa», junto a Feid.