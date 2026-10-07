España, 7 de octubre de 2026.- La cantante Rosalía ganó el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, que concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 30,000 euros. El jurado acordó este miércoles reconocerla por la trascendencia artística de LUX, álbum de 2025 que calificó de "ambicioso, innovador y transformador".

El fallo sostiene que el disco "eleva los límites creativos" y que obtuvo un reconocimiento unánime de la crítica y del público.

El jurado subrayó que LUX reafirma una trayectoria internacional marcada por "la investigación, el riesgo y la evolución creativa", y por la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas.

La decisión pone en valor la capacidad de la artista para combinar vanguardia y patrimonio, y su contribución a la proyección internacional de la música española. Resaltó igualmente su habilidad para reunir el talento de otros artistas y reivindicar la colaboración como parte esencial del proceso creativo.

El Premio Nacional de Músicas Actuales reconoce la labor de una persona o entidad en los géneros que integran las músicas actuales. Distingue preferentemente una obra o actuación hecha pública o representada durante el año anterior.

De forma excepcional puede premiar una trayectoria profesional, siempre que existan motivos debidamente justificados.

Con LUX, publicado en 2025, Rosalía Vila Tobella suma un nuevo reconocimiento a una carrera de proyección internacional. El jurado lo consideró especialmente relevante por su ambición artística y su capacidad de innovación.