Rosalía gana el Premio Nacional de Músicas Actuales de España

El Ministerio de Cultura de España reconoce a la cantante por la trascendencia artística de LUX, álbum que el jurado considera "ambicioso, innovador y transformador".

Cantante de perfil, con el cabello recogido y vestido de plumas blancas, ante un fondo azul marino y amarillo

El jurado del Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 reconoció la trascendencia artística de LUX, álbum de 2025.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 07, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

España, 7 de octubre de 2026.- La cantante Rosalía ganó el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, que concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 30,000 euros. El jurado acordó este miércoles reconocerla por la trascendencia artística de LUX, álbum de 2025 que calificó de "ambicioso, innovador y transformador".

El fallo sostiene que el disco "eleva los límites creativos" y que obtuvo un reconocimiento unánime de la crítica y del público.

El jurado subrayó que LUX reafirma una trayectoria internacional marcada por "la investigación, el riesgo y la evolución creativa", y por la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas.

La decisión pone en valor la capacidad de la artista para combinar vanguardia y patrimonio, y su contribución a la proyección internacional de la música española. Resaltó igualmente su habilidad para reunir el talento de otros artistas y reivindicar la colaboración como parte esencial del proceso creativo.

El Premio Nacional de Músicas Actuales reconoce la labor de una persona o entidad en los géneros que integran las músicas actuales. Distingue preferentemente una obra o actuación hecha pública o representada durante el año anterior.

De forma excepcional puede premiar una trayectoria profesional, siempre que existan motivos debidamente justificados.

Con LUX, publicado en 2025, Rosalía Vila Tobella suma un nuevo reconocimiento a una carrera de proyección internacional. El jurado lo consideró especialmente relevante por su ambición artística y su capacidad de innovación.

espectaculos famosos musica

Reciente

Hombre mayor con vestiduras blancas y cruz pectoral sonríe mirando al frente
Internacional

Vaticano publicará en noviembre el diario del Papa Francisco

La Libreria Editrice Vaticana lanzará el 24 de noviembre, en cinco idiomas, el texto del cardenal Fernández sobre los apuntes de Bergoglio.

Teléfono con el logotipo de Anthropic en pantalla sobre un fondo borroso de gráficas; Nippan vendió libros a la empresa
Ciencia y tecnología

Distribuidora de Japón confirma venta de libros a Anthropic

Nippan IPS cerró el acuerdo en noviembre de 2024 y vendió libros japoneses a la empresa estadounidense de IA hasta diciembre de 2025.

Orador ofrece un mensaje en la entrega estatal del Premio Nacional de Contraloría Social 2026 en Querétaro.
Editorial

Participación ciudadana fortalece gobiernos en Querétaro: Macías

El XVIII Premio Nacional de Contraloría Social reconoció acciones de vigilancia sobre obras, programas y recursos públicos.

Ilustración conceptual de una calle con neblina al anochecer, sobre la muerte de una adolescente en Teziutlán, Puebla
Seguridad

Investigan muerte de adolescente de 15 años en Teziutlán

La joven fue buscada desde el 5 de octubre; autoridades deberán determinar la clasificación jurídica definitiva de los hechos.