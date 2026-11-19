El Marqués, 19 de noviembre de 2026.— El gobierno municipal de El Marqués impuso una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) al empresario responsable de la presentación de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ) 2026, por incumplir el Reglamento de Espectáculos y Eventos Públicos. Con el valor diario de la UMA vigente en 2026, de 117.31 pesos, la sanción asciende a 117 mil 310 pesos.
La Secretaría de Gobierno municipal dio a conocer la medida este miércoles. La sanción se dirigió al organizador del espectáculo.
La autoridad sustentó la multa en la normatividad local vigente y citó el acuerdo intermunicipal que los municipios de la zona metropolitana de Querétaro firmaron el 20 de agosto de 2025 para prohibir la interpretación y reproducción de música que constituya apología del delito o incite a la violencia en espectáculos públicos.
La presentación del cantante en el Teatro del Pueblo de la feria fue suspendida la noche del 13 de noviembre, después de dos llamados de atención de las autoridades municipales por apartarse del repertorio autorizado. Ballesteros ha sostenido que se apegó a la lista aprobada.
El municipio advirtió que el cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio para todos los organizadores y empresarios, sin distinción, y que mantendrá las medidas cuando se acrediten incumplimientos.
Tras la suspensión, el cantante fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal por armas aseguradas en un vehículo y quedó en libertad unas 17 horas después, cuando se acreditó la legal portación. El gobierno estatal ya había descartado un veto en su contra, aunque anticipó que enfrentaría sanciones por lo ocurrido en la feria.