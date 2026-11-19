El Marqués, 19 de noviembre de 2026.- Mil 400 estudiantes de bachillerato y universidad de El Marqués participaron en la Alianza por el Fomento Educativo 2026. Fue una jornada de siete conferencias en la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), organizada por el gobierno municipal.
Los asistentes venían de 11 instituciones educativas del municipio. Las charlas las dieron especialistas de los ámbitos académico, empresarial y de la comunicación. Los temas fueron liderazgo, innovación, responsabilidad social, alimentación saludable, toma de decisiones, comunicación y desarrollo profesional.
El encuentro lo organizó la Secretaría de Fomento Educativo y Atención Ciudadana del municipio. La dependencia lo presentó como un complemento a la formación escolar, para dar a los jóvenes herramientas para su desarrollo personal y profesional.
La jornada la encabezó el presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán. En su mensaje, dijo a los estudiantes que viven una etapa en la que pueden aprender, descubrir sus pasiones y encontrar su propio camino.
El alcalde dijo que el municipio seguirá fortaleciendo los programas dirigidos a los jóvenes. También agradeció a la UNAQ y a las instituciones educativas y empresas que participaron en el encuentro.
El comunicado municipal no dio los nombres de los conferencistas ni de las escuelas participantes. Tampoco detalló qué programas para jóvenes se reforzarán ni si habrá nuevas ediciones de la alianza.