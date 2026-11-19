Querétaro, 19 de noviembre de 2026.— De las unas 92 obras complementarias que el Gobierno del Estado y los municipios solicitaron para el Tren México-Querétaro, 56 fueron autorizadas y 16 quedaron descartadas.

Las aprobadas no necesitarán una bolsa aparte: se pagarán con el mismo presupuesto que se usa para construir el proyecto ferroviario. Así lo informó Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Las 20 solicitudes restantes pasarán a una mesa de atención social. No cumplen los criterios técnicos para considerarse complementarias, pero podrían tener impacto en las comunidades cercanas al trazo.

Para decidir, las autoridades federales hicieron una evaluación técnica. Su objetivo fue identificar qué intervenciones están ligadas directamente a la construcción del tren.

Las 56 seleccionadas quedarán a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, instancia que también ejecuta la infraestructura ferroviaria y las obras inducidas que exige el proyecto.

“Una vez que definamos las 56 que ya están autorizadas, las hará el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles con el mismo presupuesto de la obra del tren”, puntualizó el funcionario.

Las 20 propuestas en revisión no tienen aún una fuente de recursos definida. Si se autorizan, la SICT buscaría atenderlas con recursos del derecho de vía o en coordinación con otras dependencias federales. La vía dependerá de las características de cada intervención.

La cifra es mayor que la difundida a mediados de año. En junio, el gobernador Mauricio Kuri González informó que la Federación contemplaba 29 obras complementarias en Querétaro, El Marqués, San Juan del Río y Pedro Escobedo, y señaló entonces que el estado había pedido más.

Según Núñez López, la dependencia seguirá trabajando con el Gobierno del Estado y los municipios para definir cómo se atenderán las obras que siguen en análisis.