San Juan del Río, 19 de noviembre de 2026.- Los productores de San Juan del Río tienen hasta este viernes 20 de noviembre para pedir maquinaria, implementos y equipo del programa Apoyo al Campo Queretano, conocido como el «municipalizado». El programa cubre hasta 66 por ciento del costo, con un monto máximo para cada concepto.
Este año, la bolsa pública es de 8 millones de pesos: 4 millones del municipio y 4 millones del Gobierno del Estado. Con la parte que pagan los beneficiarios, el total llega a entre 13 y 14 millones de pesos, según José de Jesús Navarrete Domínguez, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario municipal.
El subsidio no siempre llega al 66 por ciento, porque las reglas de operación ponen un tope a cada concepto. Navarrete dio como ejemplo un remolque de uso productivo, que tiene un apoyo máximo de 50 mil pesos. Si el remolque cuesta 150 mil pesos, el 66 por ciento serían unos 100 mil. Pero el programa solo da los 50 mil del tope, y el productor paga el resto. Si cuesta 40 mil pesos, sí se aplica el 66 por ciento y el productor paga el 34 por ciento que falta.
La lista de apoyos incluye segadoras, tractores, empacadoras y otros implementos, además de cintilla para riego, que permite ahorrar agua. Este año también llegaron solicitudes de sementales, así que habrá apoyo para mejorar la genética del ganado. Para las mujeres del campo hay una línea de pequeña escala con molinos de nixtamal, estufas ecológicas y cisternas.
Puede participar cualquier productor que entregue la documentación requerida. Navarrete aclaró que no tiene una cifra exacta de cuántos productores hay en el municipio, pero advirtió: «Obviamente el recurso no alcanza para todos». Las reglas de operación están en la página de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y pegadas en la puerta de la oficina.
La ventanilla abrió el lunes 9 de noviembre. Después del cierre se revisará cada expediente, y se descartarán los que estén incompletos o tengan errores. Se avisará a los productores aprobados, y después vendrán el pago y la entrega del implemento. Todo debe terminar antes de que acabe el año, porque es dinero de 2026.
Navarrete explicó que en 2027 el proceso electoral obligará a detener la entrega de apoyos durante la veda. Reconoció que «el campo no para» y dijo que ya preparan un plan para atender al sector en ese periodo. Agregó que esperan que se autorice el presupuesto de 2027 para retomar los apoyos cuando sea posible.