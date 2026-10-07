San Juan del Río, 7 de octubre de 2026.- Los programas de apoyo al campo en Querétaro tendrán que aplicarse en enero y febrero, los dos únicos meses del próximo año en que podrán operar antes de la veda electoral, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.
Explicó que marzo, abril y mayo no permiten aplicar programas. Por eso la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) prepara desde ahora que varios de ellos se adelanten, para respetar lo que marcan las leyes en materia de veda.
Los tiempos, dijo, exigen ajustes en los meses iniciales del año. La idea es que los productores arranquen su ciclo productivo con el apoyo ya en sus manos. Precisó que no solo el recurso se ejercerá en el primer bimestre: la entrega también se hará entre enero y febrero.
Para lograrlo, el gobierno estatal planea desde ahora la distribución, los recursos y los programas. Estos se sumarán a los apoyos emergentes que la dependencia ha entregado por la sequía y el estiaje, como la semilla de avena para ganaderos y el suplemento para apicultores.
Los montos que se proyectan a nivel estatal y para San Juan del Río se darán a conocer cuando los programas estén bien estructurados, indicó.
Sobre el municipio, el funcionario dijo que la colaboración con San Juan del Río ha sido buena y coordinada. Tras el informe del alcalde, estaba pendiente una reunión con él y su equipo de desarrollo agropecuario. Ahí se definirían las cantidades que aportaría el Estado, lo que se trabajaría de manera conjunta y los programas que el gobierno estatal operaría directamente.
Anaya advirtió que el tiempo apremia por otra razón: con el cambio de administración, repartir apoyos más adelante, hacia el final del periodo o después del primer semestre, resulta más complicado.