Programas del campo en Querétaro se aplicarán en enero y febrero

Anaya explicó que la veda electoral deja fuera marzo, abril y mayo; la Sedea ya planea la distribución, los recursos y los programas.

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, sobre apoyos al campo antes de la veda electoral

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario, informó que los programas de apoyo al campo en Querétaro deberán aplicarse en enero y febrero, los únicos meses disponibles antes de la veda electoral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de octubre de 2026.- Los programas de apoyo al campo en Querétaro tendrán que aplicarse en enero y febrero, los dos únicos meses del próximo año en que podrán operar antes de la veda electoral, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.

Explicó que marzo, abril y mayo no permiten aplicar programas. Por eso la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) prepara desde ahora que varios de ellos se adelanten, para respetar lo que marcan las leyes en materia de veda.

Los tiempos, dijo, exigen ajustes en los meses iniciales del año. La idea es que los productores arranquen su ciclo productivo con el apoyo ya en sus manos. Precisó que no solo el recurso se ejercerá en el primer bimestre: la entrega también se hará entre enero y febrero.

Para lograrlo, el gobierno estatal planea desde ahora la distribución, los recursos y los programas. Estos se sumarán a los apoyos emergentes que la dependencia ha entregado por la sequía y el estiaje, como la semilla de avena para ganaderos y el suplemento para apicultores.

Los montos que se proyectan a nivel estatal y para San Juan del Río se darán a conocer cuando los programas estén bien estructurados, indicó.

Sobre el municipio, el funcionario dijo que la colaboración con San Juan del Río ha sido buena y coordinada. Tras el informe del alcalde, estaba pendiente una reunión con él y su equipo de desarrollo agropecuario. Ahí se definirían las cantidades que aportaría el Estado, lo que se trabajaría de manera conjunta y los programas que el gobierno estatal operaría directamente.

Anaya advirtió que el tiempo apremia por otra razón: con el cambio de administración, repartir apoyos más adelante, hacia el final del periodo o después del primer semestre, resulta más complicado.

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