Querétaro, 20 de noviembre de 2026.- En lo que va de 2026, Querétaro ha concretado 45 proyectos de inversión por más de 27 mil millones de pesos. Esos proyectos representan cerca de 12 mil empleos directos, informó el gobernador Mauricio Kuri González.

Presentó los datos este viernes a empresarios y a autoridades estatales y municipales en el encuentro «Querétaro, puertas a la inversión», que se hizo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El acumulado desde 2021 es de 254 proyectos concretados y cerca de 67 mil 500 empleos asociados, según las cifras presentadas en el evento. El gobierno estatal calcula en 150 mil millones de pesos la inversión atraída.

En septiembre, ante otro grupo de empresarios , Kuri González había reportado 233 proyectos, 139 mil millones de pesos y 63 mil empleos en los primeros cinco años de su administración.

El gobierno estatal tiene además una cartera de 49 proyectos, que suman más de 84 mil millones de pesos de inversión potencial y poco más de 13 mil 500 empleos proyectados.

El mandatario atribuyó esos resultados a la seguridad jurídica. «En Querétaro hay certidumbre jurídica, saben perfectamente bien las reglas claras y eso creo que le da a ustedes la tranquilidad para que vengan a invertir a Querétaro», dijo.

Asistentes escuchan una explicación en instalaciones con equipamiento policial.

También pidió a la iniciativa privada no delegar todo en la autoridad: «Si se lo dejan todo al gobierno, es la peor de las apuestas».

Kuri González señaló que la economía del estado mantiene vínculos comerciales con distintos países y sigue abriendo oportunidades en los sectores automotriz, aeronáutico y de nuevas tecnologías.

«Tenemos que hacer que a las empresas les vaya bien, que tengan mucha lana, que ustedes hagan mucha lana para que puedan crear más empleos y de esa forma tener un bienestar social», afirmó.

El gobernador habló además del plan Querétaro 2050. Aclaró que no lo elaboró su gobierno, sino un consejo ciudadano formado sobre todo por empresarios, que pagaron los estudios para definir lo que necesita el estado.

En competitividad, Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en el Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO, solo detrás de la Ciudad de México. En ese índice tiene el primer lugar en el subíndice de Sistema Político y Gobiernos, el segundo en Infraestructura y el noveno en Mercado de trabajo.

Mensaje durante el encuentro con el sector empresarial.

El gobierno estatal agregó que la entidad está en el tercer sitio nacional en nuevas inversiones extranjeras acumuladas en 2026.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero , dijo que el estado no ha recibido ninguna observación de la Auditoría Superior de Fiscalización en los últimos seis años.

«Habiendo operado miles de millones de pesos y que haya cero observaciones, pues habla de la responsabilidad que tiene el gobierno del estado para hacer uso eficiente de los recursos», sostuvo. Agregó que el IMCO coloca a Querétaro entre las entidades con menor percepción de corrupción.

Del Prete Tercero explicó que el plan 2050 incluye educación de calidad, infraestructura, servicios, transporte, salud y seguridad. Pidió a los empresarios que consideren a Querétaro para su próxima inversión.

También ofreció que la SEDESU los ponga en contacto con empresas, universidades y municipios para evaluar sus proyectos.

Por el sector financiero, el director general de Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México, Edgardo del Rincón Gutiérrez, destacó la ubicación estratégica del estado, su infraestructura, su talento y su seguridad jurídica.

«Desde Banamex queremos ser parte activa de ese proceso, queremos acompañar a las empresas que están creciendo, a las que están llegando y a las que llevan décadas apostando por este estado», expresó.







