Querétaro, 20 Nov 2026.— Cuatro hombres fueron detenidos en cuatro cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado de Querétaro hizo en tres colonias de la capital y en una comunidad de Colón, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro. Uno de ellos, Guadalupe “N”, tenía una orden de aprehensión vigente.
Las diligencias se hicieron en San Isidro Buena Vista, Desarrollo Familiar y Colinas de Santa Cruz Segunda Sección, en el municipio de Querétaro, y en San Vicente El Alto, en Colón. Además de Guadalupe “N”, la Fiscalía identificó a los detenidos como Benjamín “N”, Misael “N” y Erick “N”.
El operativo lo encabezaron personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito. Participaron también la Policía Estatal, las policías municipales de Querétaro y Colón y el Gabinete de Seguridad, a través de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sinergia por Querétaro coordina a corporaciones estatales, municipales y federales, y en febrero de este año quedó incorporada a la Ley de Seguridad para el Estado.
En agosto, el fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández informó que la estrategia sumaba más de 3 mil 328 cateos y mil 685 personas detenidas desde enero de 2025.
El comunicado de la Fiscalía no dice qué delitos se investigan ni por qué delito se emitió la orden de aprehensión contra Guadalupe “N”. Tampoco precisa la fecha de los cateos, si se aseguraron objetos en los inmuebles ni en qué domicilio fue detenido cada hombre.
La dependencia informó que seguirá con las investigaciones y dará seguimiento a la situación jurídica de los cuatro hombres, quienes se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.