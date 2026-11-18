Uruapan, 18 de noviembre de 2026.- Aarón Omar “N”, alias “El Sargento”, de 41 años, fue detenido en Uruapan, Michoacán, y entregado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La justicia queretana lo requiere por su probable responsabilidad en tres delitos cometidos en esa entidad: secuestro calificado, homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Tenía dos mandamientos judiciales vigentes. El primero lo emitió el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Querétaro por homicidio calificado en grado de tentativa. El segundo es por secuestro calificado y homicidio calificado, por hechos ocurridos en 2011.

Según la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), lo detuvieron durante acciones interinstitucionales de seguridad y vigilancia en Uruapan. Al verificar su información, los agentes encontraron que tenía órdenes pendientes.

En el operativo participaron la FGE michoacana, la Guardia Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Municipal de Uruapan, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Después de su aseguramiento, el detenido quedó en manos de personal de la Fiscalía queretana. Esa dependencia lo pondrá a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren para que sigan los procedimientos legales.

La dependencia michoacana no detalló cómo ocurrieron los hechos que se le atribuyen. Aarón Omar “N” conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.