San Juan del Río, 18 de noviembre de 2026.- Mickey Mouse, princesas, los Avengers, Bob Esponja, Avatar y Mario Kart estarán entre los personajes del desfile navideño. Recorrerá el centro de San Juan del Río el miércoles 9 de diciembre con 18 plataformas; de acuerdo con la lona informativa del festival, la convocatoria será a las 18:00 y el inicio a las 19:00 horas.
El recorrido partirá de la calle Vicente Guerrero, seguirá por Independencia y Miguel Hidalgo, y dará vuelta en avenida Juárez hasta terminar frente al centro comercial Galerías. En el punto de arranque habrá gradas para unas 200 personas, con acceso una hora antes del evento.
Francisco Cubillas, director administrativo del Sistema Estatal DIF, dijo que el resto de los personajes se mantendrá en sorpresa. Habrá figuras de películas estrenadas este año y algunos clásicos. Admitió que el formato será muy parecido al de ediciones anteriores, sin elementos nuevos, aunque cada año se busca mejorar la calidad de personajes y plataformas.
El año pasado asistieron 20 mil personas, y los organizadores esperan superar esa cifra. El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, señaló que llega público de otros municipios y que los estacionamientos del centro se llenan.
Avenida Juárez y sus cruces comenzarán a cerrarse a la circulación entre las 17:00 y las 18:00 horas aproximadamente, según la afluencia, informó personal del municipio. Para estacionar las plataformas se despejará la calle Guerrero, desde avenida Juárez hasta prolongación Guerrero, además de un tramo de avenida Juárez.
El elenco está a cargo de una empresa contratada mediante licitación pública nacional. El reclutamiento y los ensayos comienzan un mes antes del festival, y la mayoría de los participantes ya está contratada y ensayando. La conducción repetirá con los presentadores de las últimas cuatro ediciones.
El desfile es de acceso libre y forma parte del Festival Alegría, que estará en San Juan del Río hasta el 6 de enero.