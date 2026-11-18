San Juan del Río, 18 de noviembre de 2026.– Comerciantes y vecinos de la calle Riva Palacio pidieron al alcalde Roberto Cabrera Valencia que aplace hasta enero la reparación del adoquín en esa vialidad.
Dicen que no se oponen a la obra, sino a que empieza en plena temporada de ventas de fin de año.
“No estamos en contra de la obra, estamos en contra del tiempo en que se nos avisó”, dijo una de las comerciantes. Según los inconformes, a varios les notificaron los trabajos apenas cuatro días antes, cuando los negocios ya habían hecho inversiones para diciembre y tienen que cubrir aguinaldos, sueldos de empleados y otros gastos de temporada.
La petición choca con un problema de calendario presupuestal. La obra cuenta con recursos etiquetados que deben aplicarse dentro de los plazos del cierre del año fiscal; si no se ejercen a tiempo, podrían perderse.
De acuerdo con los vecinos, los comunicados difundidos en redes sociales indican que los trabajos arrancan este jueves 19 de noviembre y que se cerrarán las calles.
Acusaron además que personal municipal de obras públicas les atribuyó el viernes un rechazo a la obra, aunque, dijeron, ya habían aclarado que solo piden cambiar la fecha.
“Es lo único que pedimos, aplazamiento de la obra a enero”, insistieron, y solicitaron una reunión con algún representante del Ayuntamiento.
Cabrera Valencia les agradeció que acudieran, aunque les dijo que podían haber ido a su oficina. “La obra tiene siempre sus molestias y entiendo que las fechas son importantes para el cierre del año”, respondió.
Durante el encuentro, el alcalde no anunció si el arranque de los trabajos en Riva Palacio se mantendrá o se aplazará.