Querétaro, 18 de noviembre de 2026.— Más de 80 elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) conocieron el cordón de identificación De Mil Colores. Con esta señal, una persona puede comunicar que es autista o que puede requerir determinados apoyos.
El cordón se presentó durante una capacitación del Sistema Municipal DIF de Querétaro, con el fin de que las autoridades lo reconozcan y adecuen su atención.
La jornada, organizada a través del subprograma De Mil Colores, estuvo a cargo de especialistas y abordó el autismo desde la perspectiva de la neurodiversidad.
Los policías revisaron las distintas formas de comunicación, el procesamiento sensorial y las necesidades de apoyo de las personas autistas. También repasaron estrategias de actuación ante situaciones de desregulación emocional.
La administradora del subprograma, Valeria Fernández Sáenz, explicó que la capacitación busca dar a las y los servidores públicos herramientas para brindar una atención más empática, accesible, clara y respetuosa.
“El objetivo es que la comprensión del autismo se traduzca en mejores prácticas institucionales y que la accesibilidad sea parte de la manera cotidiana de atender a todas las personas”, señaló.
Otro de los temas fue la importancia de contar con kits sensoriales dentro de las patrullas. Estos kits reúnen herramientas que pueden ayudar a disminuir la sobrecarga sensorial y a favorecer condiciones de mayor tranquilidad durante una intervención.
A los elementos de la POES también se les compartieron experiencias de ciudades de Estados Unidos que ya incorporaron este tipo de recursos en sus cuerpos policiales.
Las especialistas las presentaron como una buena práctica que puede fortalecerse y replicarse en otros contextos. La información difundida por el DIF Municipal no precisa si la Policía Estatal incorporará kits sensoriales a sus unidades.
El DIF Municipal ha llevado capacitaciones similares sobre respeto y comprensión del autismo al Aeropuerto Internacional de Querétaro, la Secretaría de Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, el Tec de Monterrey y la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras instituciones.