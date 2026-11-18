Ezequiel Montes, 18 de noviembre de 2026.– La carpa, el estrado y el mobiliario de un evento que la Presidencia Municipal de Ezequiel Montes realizó con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se habrían vuelto a usar al día siguiente, en el mismo lugar, para una asamblea de Morena. Así lo denunció la diputada panista Juliana Hernández Quintanar.

De acuerdo con una denuncia ciudadana que retomó la legisladora, el viernes 13 de noviembre la Presidencia Municipal de Ezequiel Montes realizó con el INEA el evento institucional «Entrega de Programa Social Adulto con Lápiz en la Mano 2026».

El sábado 14, en ese mismo espacio, se habría celebrado la asamblea partidista con la misma carpa, el mismo estrado y el mismo mobiliario.

Por ello, la bancada pidió al alcalde Iván Reséndiz, emanado de Morena, que explique a las familias del municipio el probable uso de recursos públicos y de personal de la presidencia municipal en un acto partidista.

Rueda de prensa del Grupo Legislativo del PAN en el Poder Legislativo de Querétaro. rotativo.com.mx

Hernández Quintanar preguntó por qué se hizo así y quién dio la instrucción: «Que diga cuánto costó la carpa y quién la pagó, también que dé una explicación de por qué está utilizando el recinto de todos los ciudadanos de Ezequiel Montes como casa de campaña».

La diputada habló en una rueda de prensa en el Poder Legislativo. La acompañaron el coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Guillermo Vega Guerrero, y los diputados Verónica Galicia Castañón, Leonor Mejía Barraza, Antonio Zapata Guerrero, Gerardo Ángeles Herrera, Mauricio Cárdenas Palacios y Enrique Correa Sada.

Ahí presentó imágenes de los dos eventos en las que, según dijo, se ve que fueron el mismo escenario, la misma carpa y el mismo presídium.

Con base en esas imágenes, la legisladora sostuvo que el probable uso de recursos públicos en un acto partidista podría violar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la conferencia, la bancada panista mostró una presentación sobre los dos eventos. rotativo.com.mx

También mencionó el artículo 6 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el Código Penal del Estado.

«Recordar que las consecuencias de este tipo de acciones van desde la inhabilitación hasta multas, además de que también se caen candidaturas por esto y existen penas privativas de la libertad», afirmó.

Hernández Quintanar subrayó que «los recursos públicos no son patrimonio de los gobernantes ni de sus funcionarios. Es dinero de las familias de Ezequiel Montes».

Añadió que Acción Nacional seguirá señalando cualquier situación que deba aclararse y exigiendo transparencia y rendición de cuentas.

Los diputados Guillermo Vega, Gerardo Ángeles y Enrique Correa respaldaron el llamado de su compañera a la transparencia y al cumplimiento de las normas, y afirmaron que en Acción Nacional serán garantes de la ley y cuidarán que cada peso de los queretanos se invierta de forma eficiente, honrada y transparente.