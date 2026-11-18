San Juan del Río, 18 de noviembre de 2026.- Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) revisa los documentos de los pasajeros de autobuses que cruzan la caseta de peaje de Palmillas rumbo al norte, sobre la autopista México-Querétaro.

A quienes no muestran una identificación que acredite su nacionalidad mexicana o un documento de estancia regular, los agentes les piden bajar de la unidad para revisar su situación migratoria.

La revisión busca detectar sobre todo a personas que viajan solas o que no traen documentos. Quienes no logran acreditar su situación son trasladados en vehículos del INM a instalaciones del instituto en Querétaro.

En el punto de revisión hay caballetes con letreros en español e inglés que indican que los mexicanos deben mostrar una identificación y los extranjeros sus documentos migratorios.

Junto a los agentes de Migración participan elementos con uniforme militar, y en el lugar hay unidades rotuladas con los logotipos de Gobernación y del INM.

Jorge Luis Montes Nieves, titular del INM en Querétaro, informó que las revisiones se realizan de manera aleatoria en la caseta de Palmillas, en terminales de autobuses y en aeropuertos, para verificar que las personas extranjeras hayan ingresado al país de manera regular.

Según el funcionario, quienes son detectados en situación irregular son llevados a la estación migratoria ubicada en el ejido Uno de los Pinos, donde un procedimiento administrativo determina si pueden permanecer en México o si procede su retorno.

Algunas personas pueden regularizar su estancia, por ejemplo, si tienen hijos mexicanos o están casadas con una persona mexicana.

Montes Nieves precisó que en octubre fueron alojadas en esa estación 29 personas extranjeras detectadas en operativos en distintos puntos del estado, y que en lo que va de noviembre suman alrededor de 15. El funcionario describió la vigilancia como permanente.

Las revisiones migratorias en carreteras han sido cuestionadas en tribunales. En mayo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en el amparo en revisión 275/2019, que el procedimiento de revisión migratoria previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración vulnera los derechos de libre tránsito, igualdad y no discriminación; el caso se originó en una revisión del INM en Querétaro en 2015.

Un pasajero camina hacia un autobús durante la revisión del INM en la caseta de Palmillas. rotativo.com.mx

La misma Sala reconoció la facultad de la autoridad para pedir documentos a personas extranjeras. En abril de 2026, un tribunal colegiado declaró inconstitucional que el INM instruyera a las líneas de autobuses a exigir identificación a sus pasajeros. Ninguna de esas resoluciones se refiere al operativo de Palmillas.

Las revisiones coinciden con el avance de caravanas por el sur del país. La más numerosa, formada por personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, se concentró en Huixtla, Chiapas: el INM la calculó en unas 870 personas, mientras que fuentes locales y una organización civil la estimaron entre mil 500 y 2 mil, de acuerdo con la agencia Reuters.

El 10 de noviembre, autoridades federales y estatales cerraron el paso en Chiapas a otro grupo de alrededor de cien migrantes.

El 12 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red Truth Social que México debe detener las caravanas y advirtió que, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán de inmediato.

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que, desde que Trump volvió a la Casa Blanca, ninguna caravana ha llegado a la frontera norte. No hay información oficial que vincule el operativo en Palmillas con esa advertencia.

Hasta el momento, el INM no había precisado cuántas de las personas trasladadas fueron detectadas en la caseta de Palmillas.