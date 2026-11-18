México, 18 de noviembre de 2026.— Quedarse sin aire al caminar, tener una tos que dura semanas o expulsar flemas con frecuencia no son molestias normales de la edad ni del hábito de fumar.

La Secretaría de Salud federal advirtió este miércoles, en el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que esos síntomas pueden ser señales de esta afección, que dificulta la respiración.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la EPOC causó 19 mil 136 muertes en el país en 2024.

La dependencia pidió que quien tenga estos síntomas acuda a su unidad de salud para una valoración, en especial si fuma o ha estado expuesto al humo. También recordó que evitar el tabaco y seguir el tratamiento indicado pueden ayudar a cuidar la función pulmonar.

Las cifras definitivas del INEGI colocan a la EPOC como la novena causa de muerte en México en 2024. De las personas fallecidas, 9 mil 866 eran hombres y 9 mil 270, mujeres.

Entre las mujeres, la enfermedad sube al séptimo lugar de las causas de muerte. Además, el 91.3 por ciento de los fallecimientos ocurrió en personas de 65 años o más.

Gran parte de los casos pasa inadvertida. La Guía Mexicana de EPOC (GMEPOC), elaborada por la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), retoma el estudio PLATINO, según el cual el 86 por ciento de las personas con EPOC identificadas en esa investigación no tenía un diagnóstico previo.

El cigarro es el factor de riesgo más conocido, pero no el único. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el tabaquismo explica más del 70 por ciento de los casos en los países de ingreso alto. En los de ingreso mediano y bajo explica entre el 30 y el 40 por ciento.

En esos países también pesan otros factores:

el humo de leña o carbón al cocinar en espacios cerrados;

el polvo, los humos y las sustancias químicas en el trabajo;

condiciones de los primeros años de vida, como el bajo peso al nacer o las infecciones respiratorias graves en la infancia.

Una revisión clínica basta para sospechar la enfermedad, pero no para confirmarla. La GMEPOC recomienda estudiar a las personas mayores de 40 años con síntomas respiratorios crónicos que hayan estado expuestas durante más de diez años a factores de riesgo.

Para confirmar el diagnóstico pide una espirometría, una prueba que mide cuánto aire expulsan los pulmones y con qué rapidez, y no admite un diagnóstico basado solo en los síntomas.

La OMS advierte que, donde no hay acceso a esta prueba, la enfermedad suele quedar sin detectar.

La EPOC no tiene cura, pero puede tratarse. De acuerdo con la OMS, el manejo incluye broncodilatadores para aliviar los síntomas, rehabilitación pulmonar y, en los casos graves, oxígeno.

El organismo advierte que los síntomas pueden empeorar de golpe durante las llamadas exacerbaciones, que suelen requerir medicamentos adicionales.

Como medidas de prevención y autocuidado recomienda:

dejar de fumar o vapear;

evitar el humo ajeno y el de cocinar en lugares cerrados;

mantenerse físicamente activo;

vacunarse contra la influenza, la neumonía y el COVID-19.

En todo el mundo, la OMS estima que la EPOC causó 3.4 millones de muertes en 2023, alrededor del 6 por ciento del total. Eso la convierte en la tercera causa de muerte en el planeta.

Este año, la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD), que promueve la conmemoración, eligió el lema «Diagnóstico y manejo precoces para una vida mejor».

Quien se canse al caminar distancias que antes recorría sin problema, tosa todos los días o produzca flemas con frecuencia debe pedir una valoración en su unidad de salud. La recomendación pesa más para fumadores, exfumadores y personas que han cocinado con leña.