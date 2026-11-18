Tolimán, 18 de noviembre de 2026.- Acción Juvenil del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro nombró a Diego de Santiago Ramos secretario municipal en Tolimán. Según la organización, con ello ya tiene representación en los 18 municipios del estado.
La secretaria estatal de Acción Juvenil, Vianey Perea Méndez, le tomó protesta al nuevo dirigente. Su nombramiento está fechado el 15 de noviembre.
Perea atribuyó la cobertura completa a recorrer el territorio, salir al encuentro de las y los jóvenes y abrir espacios de participación junto con nuevos liderazgos.
La dirigente sostuvo que la organización estatal no había consolidado antes esa presencia: “Se trata de un avance que antes no se había consolidado en Acción Juvenil Querétaro”.
Dijo que el resultado se debe al esfuerzo colectivo y a una visión que busca “fortalecer las estructuras municipales, impulsar la formación de nuevos perfiles y acercar a más jóvenes a los espacios donde pueden contribuir activamente a sus comunidades”.
Con presencia en todo el estado, añadió, Acción Juvenil se prepara para los retos de 2027 dentro de un proyecto de largo plazo. En ese proyecto, las nuevas generaciones tendrían un papel protagónico en el presente y el futuro de Acción Nacional.
Para Perea Méndez, “el relevo generacional no se construye de un día para otro: se trabaja desde los municipios, se impulsa desde las juventudes y se fortalece abriendo oportunidades para quienes quieren participar y transformar su entorno”.
El boletín de la organización no dice qué tareas tendrá la nueva secretaría municipal en Tolimán ni cuántos jóvenes forman parte de Acción Juvenil en el estado.