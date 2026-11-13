Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Transformación y Defensa de los Comités, cuestionó presuntas irregularidades en contrataciones públicas de los municipios de Querétaro y Corregidora durante una rueda de prensa en las instalaciones de Morena Querétaro.

Acompañado de Gisela Sánchez, presidenta estatal de Morena, y de Alejandro Pérez, secretario general, Nieto Castillo pidió rendición de cuentas y planteó la necesidad de esclarecer los procedimientos de adjudicación, los pagos y los bienes o servicios recibidos.

Nieto Castillo destacó las contrataciones por 654 millones de pesos relacionadas con libros infantiles por parte del gobierno municipal. Sostuvo que la empresa Cátedras recibe adjudicaciones directas por parte del gobierno y que se volvió a pagar el diseño.

Del monto dijo: “tenemos no solamente los 213 millones, sino que hoy encontramos otros dos contratos adicionales que hacen un total de 654 millones de pesos para libros infantiles”.

El morenista reiteró su solicitud de que Gerardo Romero Altamirano se separe de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro mientras se esclarecen los señalamientos sobre contrataciones realizadas durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Nieto Castillo cuestionó la participación de proveedores que, según lo expuesto, también aparecen en contrataciones municipales.