654 mdp en libros infantiles: Nieto pide cuentas en Querétaro

Nieto Castillo reiteró su petición de que Romero Altamirano se separe de Desarrollo Urbano municipal mientras se esclarecen contrataciones de su gestión en el IEEQ.

Dos hombres sostienen una hoja impresa durante una rueda de prensa en las instalaciones de Morena Querétaro

La rueda de prensa en la que se cuestionaron contrataciones de los municipios de Querétaro y Corregidora se realizó el 12 de noviembre de 2026 en las instalaciones de Morena Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Transformación y Defensa de los Comités, cuestionó presuntas irregularidades en contrataciones públicas de los municipios de Querétaro y Corregidora durante una rueda de prensa en las instalaciones de Morena Querétaro.

Acompañado de Gisela Sánchez, presidenta estatal de Morena, y de Alejandro Pérez, secretario general, Nieto Castillo pidió rendición de cuentas y planteó la necesidad de esclarecer los procedimientos de adjudicación, los pagos y los bienes o servicios recibidos.

Nieto Castillo destacó las contrataciones por 654 millones de pesos relacionadas con libros infantiles por parte del gobierno municipal. Sostuvo que la empresa Cátedras recibe adjudicaciones directas por parte del gobierno y que se volvió a pagar el diseño.

Del monto dijo: “tenemos no solamente los 213 millones, sino que hoy encontramos otros dos contratos adicionales que hacen un total de 654 millones de pesos para libros infantiles”.

El morenista reiteró su solicitud de que Gerardo Romero Altamirano se separe de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro mientras se esclarecen los señalamientos sobre contrataciones realizadas durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Nieto Castillo cuestionó la participación de proveedores que, según lo expuesto, también aparecen en contrataciones municipales.

queretaro gobierno politica morena

Reciente

Aviones comerciales en un aeropuerto de Estados Unidos durante la suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) por una falla en las comunicaciones del control aéreo.
Internacional

FAA suspende los despegues en todo EU por falla de comunicación

Seguridad Nacional no ve indicios de ataque y la FAA autorizará salidas conforme se recuperen sus centros de control en ruta.

Fachada morada de las oficinas de la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río, con el letrero de la dependencia y el número Corregidora 162.
San Juan del Río

Jornada de salud en San Juan del Río ofrece Papanicolaou y lentes

La Secretaría de la Mujer atenderá el 26 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas, en Corregidora 162, colonia Centro.

Portal techado del centro de San Juan del Río, con bóveda de ladrillo, mesas, sillas, macetas y peatones al fondo.
San Juan del Río

Hoteleros de San Juan del Río prevén baja afluencia en el puente

Uno ya recibe llamadas para reservar, mientras otro mantiene su ocupación habitual cerca del 50%, sin prever mayores cambios.

Inauguración del México Challenge de la Fundación Real Madrid, torneo infantil que reúne a participantes de seis ciudades en Querétaro.
Editorial

México Challenge reúne a más de 350 niños en Querétaro

La competencia reúne a participantes de seis ciudades en La Loma; es la primera vez que el encuentro se celebra fuera de Madrid.