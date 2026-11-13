Operativo del Buen Fin vigila más de 80 puntos en Querétaro

Policía Municipal y Protección Civil estarán en tianguis, mercados, plazas y corredores comerciales de las siete delegaciones del 12 al 17 de noviembre.

Una mujer uniformada estrecha la mano de un hombre con chamarra oscura con insignia de estrella dorada, frente a una tienda de una plaza comercial, mientras otros elementos uniformados los observan

Los elementos de seguridad y de Protección Civil están en tianguis, mercados, plazas comerciales y corredores comerciales del centro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil mantienen elementos desplegados en más de 80 puntos comerciales de las siete delegaciones de Querétaro por el operativo de seguridad del Buen Fin, que se extenderá del 12 al 17 de noviembre, informó el presidente municipal, Felifer Macías.

Macías anunció el arranque del operativo del Buen Fin 2026 en compañía del subsecretario de Seguridad Pública Municipal, Ernesto Castrejón, y del director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez, con el propósito de que las y los queretanos hagan sus compras con seguridad y tranquilidad.

“Estamos desplegados en más de 80 puntos de comercio, entre tianguis, mercados, plazas comerciales, corredores comerciales en el centro, en las siete delegaciones, Santa Rosa, en toda la ciudad, para que este fin de semana de compras lo disfrutes y lo hagas en toda tranquilidad con tu familia. Aprovecha las ofertas, consume local, apoya a nuestros productores locales y te recuerdo que cualquier incidencia, cualquier cosa que quieras reportar al 911”, señaló.

Tres hombres en uniforme caminan bajo la lluvia por el estacionamiento mojado de una plaza comercial; uno lleva chaleco con las siglas SSPMQ y otro, chamarra con emblema institucional El operativo del Buen Fin se mantendrá del 12 al 17 de noviembre en más de 80 puntos comerciales de las siete delegaciones. rotativo.com.mx

Para el alcalde, el Buen Fin es una oportunidad para fortalecer la economía de Querétaro, particularmente la de los pequeños y medianos comercios, por lo que invitó a la población a comprar de manera responsable.

Macías recordó que la línea de emergencias 911 está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, e invitó a reportar cualquier situación sospechosa, incidente o emergencia durante las compras.

Recomendó tomar precauciones al acudir a los establecimientos comerciales, cuidar las pertenencias y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo.

Un hombre con chamarra oscura con insignia de estrella dorada sonr\u00ede y conversa con varias personas a la entrada de una plaza comercial, de noche y con lluvia, rodeado de elementos de seguridad La línea de emergencias 911 funciona las 24 horas, los 365 días del año, para reportar cualquier incidencia. rotativo.com.mx

El 12 de noviembre, el presidente municipal participó en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, realizada en la Ciudad de México, donde se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y con alcaldesas y alcaldes de todo el país para compartir las acciones de seguridad que se realizan en Querétaro.

Macías sostuvo que, de acuerdo con el INEGI, la capital ocupa el segundo lugar entre las capitales del país con mayor percepción de seguridad.

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