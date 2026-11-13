Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil mantienen elementos desplegados en más de 80 puntos comerciales de las siete delegaciones de Querétaro por el operativo de seguridad del Buen Fin, que se extenderá del 12 al 17 de noviembre, informó el presidente municipal, Felifer Macías.
Macías anunció el arranque del operativo del Buen Fin 2026 en compañía del subsecretario de Seguridad Pública Municipal, Ernesto Castrejón, y del director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez, con el propósito de que las y los queretanos hagan sus compras con seguridad y tranquilidad.
“Estamos desplegados en más de 80 puntos de comercio, entre tianguis, mercados, plazas comerciales, corredores comerciales en el centro, en las siete delegaciones, Santa Rosa, en toda la ciudad, para que este fin de semana de compras lo disfrutes y lo hagas en toda tranquilidad con tu familia. Aprovecha las ofertas, consume local, apoya a nuestros productores locales y te recuerdo que cualquier incidencia, cualquier cosa que quieras reportar al 911”, señaló.
El operativo del Buen Fin se mantendrá del 12 al 17 de noviembre en más de 80 puntos comerciales de las siete delegaciones. rotativo.com.mx
Para el alcalde, el Buen Fin es una oportunidad para fortalecer la economía de Querétaro, particularmente la de los pequeños y medianos comercios, por lo que invitó a la población a comprar de manera responsable.
Macías recordó que la línea de emergencias 911 está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, e invitó a reportar cualquier situación sospechosa, incidente o emergencia durante las compras.
Recomendó tomar precauciones al acudir a los establecimientos comerciales, cuidar las pertenencias y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo.
La línea de emergencias 911 funciona las 24 horas, los 365 días del año, para reportar cualquier incidencia. rotativo.com.mx
El 12 de noviembre, el presidente municipal participó en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, realizada en la Ciudad de México, donde se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y con alcaldesas y alcaldes de todo el país para compartir las acciones de seguridad que se realizan en Querétaro.
Macías sostuvo que, de acuerdo con el INEGI, la capital ocupa el segundo lugar entre las capitales del país con mayor percepción de seguridad.