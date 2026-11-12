Colón, 12 de noviembre de 2026.- El gobierno municipal entregó material para piso firme destinado a 50 familias de 17 comunidades de Colón, dentro del programa Vivienda Digna para Vivir Mejor. El acto de entrega lo encabezó la secretaria particular del presidente municipal, Alma Camacho Cinto, en representación de Gaspar Ramón Trueba Moncada.
Camacho Cinto estuvo acompañada del secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordaz, y detalló los alcances del programa ante la presidenta de la Fundación Vive Mejor, Mariana Guerrero Chávez.
La funcionaria transmitió el saludo del presidente municipal y señaló que el apoyo es una prioridad para la administración.
“Hoy no entregamos solo material, entregamos dignidad, salud y mejores condiciones de vida para familias que hasta hoy han vivido con piso de tierra”, expresó.
El material llega a 17 comunidades de Colón, incluida la cabecera municipal. rotativo.com.mx
De acuerdo con Camacho Cinto, en 19 días de trabajo, del 12 al 30 de noviembre, suman 50 acciones que beneficiarán a familias de Ejido Patria, Trigos, El Coyote, Saucillo, Carbonera, Zamorano, Ajuchitlán, San Martín, Urecho, La Peñuela, Santa Rosa Lima, San Vicente el Alto, El Blanco, Fuenteño, Galeras, San Ildefonso y la cabecera municipal.
El programa se suma al proyecto Construyendo Viviendas Dignas, con el que la Secretaría de Desarrollo Social ya atiende las necesidades de las familias de Colón.
Para la funcionaria, un piso firme “cambia todo”: mejora la salud y da más comodidad al hogar. “Es el piso donde nuestros niños jugarán seguros y donde nuestras personas adultas mayores caminarán sin riesgo”, dijo.
El gobierno municipal entregó material para piso firme a 50 familias de 17 comunidades. rotativo.com.mx
Al acto asistieron también los regidores Adriana Herrera Zamorano y Jesús Villagrán Martínez, el director general de la Fundación Vive Mejor, Feliciano Guerrero Chávez, y su directora de Programas Sociales, Gabriela Espinoza Márquez.
Camacho Cinto agradeció a la asociación mexicana por demostrar que, cuando sociedad civil y gobierno trabajan juntos, los resultados llegan más lejos. A las 50 familias les dijo: “Este apoyo es suyo, es un reconocimiento a su esfuerzo. No están solas. Cuentan con su Presidente Municipal y su Ayuntamiento”.