Entregan material de piso firme para 50 familias de Colón

El programa Vivienda Digna para Vivir Mejor cubre 17 comunidades de Colón, entre ellas Trigos, Urecho, Galeras y la cabecera municipal.

Seis personas de pie ante un fondo naranja con ilustraciones; una mujer habla por micrófono, con costales de cemento y botes de pintura al frente

El acto de entrega del programa Vivienda Digna para Vivir Mejor se realizó en Colón.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 12 de noviembre de 2026.- El gobierno municipal entregó material para piso firme destinado a 50 familias de 17 comunidades de Colón, dentro del programa Vivienda Digna para Vivir Mejor. El acto de entrega lo encabezó la secretaria particular del presidente municipal, Alma Camacho Cinto, en representación de Gaspar Ramón Trueba Moncada.

Camacho Cinto estuvo acompañada del secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordaz, y detalló los alcances del programa ante la presidenta de la Fundación Vive Mejor, Mariana Guerrero Chávez.

La funcionaria transmitió el saludo del presidente municipal y señaló que el apoyo es una prioridad para la administración.

“Hoy no entregamos solo material, entregamos dignidad, salud y mejores condiciones de vida para familias que hasta hoy han vivido con piso de tierra”, expresó.

Varios hombres descargan costales de cemento de la caja de un cami\u00f3n El material llega a 17 comunidades de Colón, incluida la cabecera municipal. rotativo.com.mx

De acuerdo con Camacho Cinto, en 19 días de trabajo, del 12 al 30 de noviembre, suman 50 acciones que beneficiarán a familias de Ejido Patria, Trigos, El Coyote, Saucillo, Carbonera, Zamorano, Ajuchitlán, San Martín, Urecho, La Peñuela, Santa Rosa Lima, San Vicente el Alto, El Blanco, Fuenteño, Galeras, San Ildefonso y la cabecera municipal.

El programa se suma al proyecto Construyendo Viviendas Dignas, con el que la Secretaría de Desarrollo Social ya atiende las necesidades de las familias de Colón.

Para la funcionaria, un piso firme “cambia todo”: mejora la salud y da más comodidad al hogar. “Es el piso donde nuestros niños jugarán seguros y donde nuestras personas adultas mayores caminarán sin riesgo”, dijo.

Grupo de personas posa bajo una carpa en Col\u00f3n; algunas sostienen carteles del kit de material para construcci\u00f3n El gobierno municipal entregó material para piso firme a 50 familias de 17 comunidades. rotativo.com.mx

Al acto asistieron también los regidores Adriana Herrera Zamorano y Jesús Villagrán Martínez, el director general de la Fundación Vive Mejor, Feliciano Guerrero Chávez, y su directora de Programas Sociales, Gabriela Espinoza Márquez.

Camacho Cinto agradeció a la asociación mexicana por demostrar que, cuando sociedad civil y gobierno trabajan juntos, los resultados llegan más lejos. A las 50 familias les dijo: “Este apoyo es suyo, es un reconocimiento a su esfuerzo. No están solas. Cuentan con su Presidente Municipal y su Ayuntamiento”.

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