Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Dar prioridad a las constructoras locales en las licitaciones de obra pública es el objetivo de la reforma al artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro que la diputada federal Abigail Arredondo Ramos planteó impulsar junto con la legisladora local Adriana Meza.
Arredondo, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, expuso la propuesta en una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Querétaro), que preside Álvaro Ugalde Chaparro.
En 2025, la construcción se contrajo 1.2% a nivel nacional y 13% en Querétaro, de acuerdo con Arredondo.
Identificó cuatro causas de la caída: insuficiencia presupuestal, incertidumbre jurídica, altos costos financieros y falta de incentivos a la inversión privada.
La inversión, medida como proporción del PIB, fue de 3.5% en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2.9% en el de Andrés Manuel López Obrador y 2.4% en la actual administración, expuso la legisladora federal.
Arredondo pidió al Gobierno federal dar mayor importancia al sector de la construcción.
“No podemos hablar de crecimiento económico sin reconocer a quienes construyen nuestras ciudades, generan empleos y contribuyen al desarrollo de nuestros municipios, estados y del país. Necesitamos escuchar más a este sector e incorporarlo en las decisiones que impactan su futuro”, afirmó.
Planteó además dos iniciativas: una sobre el uso de ecotecnias en la construcción y otra sobre infraestructura para micromovilidad.