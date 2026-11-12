Constructoras locales tendrían prioridad en obras de Querétaro

Abigail Arredondo, del PRI, expuso la reforma ante la CMIC Querétaro, donde afirmó que la construcción se contrajo 13% en el estado durante 2025.

Mujer de vestido verde olivo habla de pie con micrófono ante una mesa de directivos, frente a la lona de afiliados 2026 de la CMIC Querétaro

Las constructoras locales tendrían prioridad en las licitaciones de obra pública si se reforma el artículo 12 de la ley estatal.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Dar prioridad a las constructoras locales en las licitaciones de obra pública es el objetivo de la reforma al artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro que la diputada federal Abigail Arredondo Ramos planteó impulsar junto con la legisladora local Adriana Meza.

Arredondo, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, expuso la propuesta en una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Querétaro), que preside Álvaro Ugalde Chaparro.

En 2025, la construcción se contrajo 1.2% a nivel nacional y 13% en Querétaro, de acuerdo con Arredondo.

Identificó cuatro causas de la caída: insuficiencia presupuestal, incertidumbre jurídica, altos costos financieros y falta de incentivos a la inversión privada.

La inversión, medida como proporción del PIB, fue de 3.5% en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2.9% en el de Andrés Manuel López Obrador y 2.4% en la actual administración, expuso la legisladora federal.

Arredondo pidió al Gobierno federal dar mayor importancia al sector de la construcción.

“No podemos hablar de crecimiento económico sin reconocer a quienes construyen nuestras ciudades, generan empleos y contribuyen al desarrollo de nuestros municipios, estados y del país. Necesitamos escuchar más a este sector e incorporarlo en las decisiones que impactan su futuro”, afirmó.

Planteó además dos iniciativas: una sobre el uso de ecotecnias en la construcción y otra sobre infraestructura para micromovilidad.

queretaro cmic pri

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