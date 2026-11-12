Diputados piden bajar peaje en Palmillas–Querétaro durante obras

Otros tres exhortos plantean más vigilancia en la Carretera 57, revisión de unidades pesadas y grúas solo de concesionarios autorizados.

Enrique Correa Sada, al centro, y otro diputado levantan la mano durante la votación de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito
  • Correa Sada preside la comisión que aprobó los cuatro exhortos, dos de ellos dirigidos a autoridades federales y municipales.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la LXI Legislatura aprobó cuatro exhortos que piden reducir de forma temporal el peaje de la autopista Palmillas–Querétaro, reforzar la seguridad en la Carretera 57, revisar el transporte de carga y regular las grúas.

El primero solicita una reducción temporal de las tarifas en la autopista Palmillas–Querétaro mientras continúan las obras, y apoyos para usuarios frecuentes.

Los cuatro exhortos los impulsó el diputado Enrique Correa Sada, quien preside la comisión.

“No podemos acostumbrarnos a que nuestras carreteras sean sinónimo de accidentes y peligro. Las familias merecen caminos seguros, tarifas justas y autoridades que respondan. Cada una de estas propuestas busca atender problemas que viven miles de queretanos todos los días”, señaló Correa Sada.

El segundo exige a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Guardia Nacional más vigilancia, señalización y mantenimiento en la Carretera 57, además de atención a los puntos de riesgo, para prevenir accidentes.

El tercero plantea fortalecer la revisión y el mantenimiento de las unidades pesadas para evitar accidentes provocados por fallas mecánicas.

El cuarto exhorta a los 18 municipios a garantizar que los servicios de arrastre y salvamento vehicular que soliciten sus autoridades los presten únicamente concesionarios autorizados, para evitar irregularidades y proteger a los automovilistas.

Correa Sada recordó que, en una sesión anterior del Pleno, diputados de Morena manifestaron que votarían en contra de todos los exhortos por considerar que no servían para nada, postura que lamentó.

“Lamento profundamente que los diputados de Morena digan que los exhortos no importan; que las personas no importan y que sus problemas no valen la pena”, expresó el legislador, quien sostuvo que estos instrumentos permiten visibilizar las necesidades ciudadanas y solicitar la intervención de las autoridades responsables.

El diputado reiteró que seguirá defendiendo las causas ciudadanas, sin importar las diferencias políticas: “cada problema merece ser escuchado, cada familia merece una respuesta”.

legislatura gobierno movilidad palmillas

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