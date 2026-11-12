Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la LXI Legislatura aprobó cuatro exhortos que piden reducir de forma temporal el peaje de la autopista Palmillas–Querétaro, reforzar la seguridad en la Carretera 57, revisar el transporte de carga y regular las grúas.
El primero solicita una reducción temporal de las tarifas en la autopista Palmillas–Querétaro mientras continúan las obras, y apoyos para usuarios frecuentes.
Los cuatro exhortos los impulsó el diputado Enrique Correa Sada, quien preside la comisión.
“No podemos acostumbrarnos a que nuestras carreteras sean sinónimo de accidentes y peligro. Las familias merecen caminos seguros, tarifas justas y autoridades que respondan. Cada una de estas propuestas busca atender problemas que viven miles de queretanos todos los días”, señaló Correa Sada.
El segundo exige a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Guardia Nacional más vigilancia, señalización y mantenimiento en la Carretera 57, además de atención a los puntos de riesgo, para prevenir accidentes.
El tercero plantea fortalecer la revisión y el mantenimiento de las unidades pesadas para evitar accidentes provocados por fallas mecánicas.
El cuarto exhorta a los 18 municipios a garantizar que los servicios de arrastre y salvamento vehicular que soliciten sus autoridades los presten únicamente concesionarios autorizados, para evitar irregularidades y proteger a los automovilistas.
Correa Sada recordó que, en una sesión anterior del Pleno, diputados de Morena manifestaron que votarían en contra de todos los exhortos por considerar que no servían para nada, postura que lamentó.
“Lamento profundamente que los diputados de Morena digan que los exhortos no importan; que las personas no importan y que sus problemas no valen la pena”, expresó el legislador, quien sostuvo que estos instrumentos permiten visibilizar las necesidades ciudadanas y solicitar la intervención de las autoridades responsables.
El diputado reiteró que seguirá defendiendo las causas ciudadanas, sin importar las diferencias políticas: “cada problema merece ser escuchado, cada familia merece una respuesta”.