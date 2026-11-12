Querétaro y Magallanes abren vínculo para intercambio comercial

El titular de la SEDESU presentó a la delegación chilena las capacidades y ventajas competitivas de Querétaro.

Dos hombres sonríen a la cámara y uno de ellos sostiene un libro con la portada «Querétaro. Puertas abiertas para la inversión».

Existen distintas áreas de oportunidad para que ambos estados trabajen en conjunto y sean socios estratégicos, señaló el embajador de Chile en México.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Mauricio Flies Añón, afirmó que la visita de la delegación chilena a Querétaro permite iniciar una estrecha relación entre Magallanes y Querétaro, y que ese vínculo permitirá fomentar el intercambio comercial entre ambas regiones.

El encuentro lo encabezó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, con la delegación diplomática que integran Flies Añón y el embajador de la República de Chile en México, Francisco Javier Chahuán Chahuán. A los visitantes les presentó las capacidades y las ventajas competitivas de la entidad.

Del Prete explicó que la confianza es la primera inversión y que se traduce en certeza.

Por eso, expuso, Querétaro promueve el desarrollo económico a través del cuidado del medio ambiente. El funcionario describió un sistema de economía circular que beneficia a las empresas y genera menos residuos, y una política pública que crea condiciones para que quien más lo necesita pueda producir.

Flies Añón agregó que la delegación visita Querétaro para profundizar las relaciones en temas como el conocimiento, la historia diplomática y el ámbito económico.

Chahuán Chahuán destacó la historia y el patrimonio cultural de Querétaro. Puntualizó que existen distintas áreas de oportunidad para que ambos estados trabajen en conjunto y puedan ser socios estratégicos.

Paloma Palacios González, representante de Querétaro en la Ciudad de México, indicó que la reunión permite fortalecer la relación empresarial entre ambas regiones y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Según dijo, el estado cuenta con un ecosistema que vincula al gobierno, la academia y la industria, y se trabaja en generar confianza e impulsar la competitividad.

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