Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Mauricio Flies Añón, afirmó que la visita de la delegación chilena a Querétaro permite iniciar una estrecha relación entre Magallanes y Querétaro, y que ese vínculo permitirá fomentar el intercambio comercial entre ambas regiones.
El encuentro lo encabezó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, con la delegación diplomática que integran Flies Añón y el embajador de la República de Chile en México, Francisco Javier Chahuán Chahuán. A los visitantes les presentó las capacidades y las ventajas competitivas de la entidad.
Del Prete explicó que la confianza es la primera inversión y que se traduce en certeza.
Por eso, expuso, Querétaro promueve el desarrollo económico a través del cuidado del medio ambiente. El funcionario describió un sistema de economía circular que beneficia a las empresas y genera menos residuos, y una política pública que crea condiciones para que quien más lo necesita pueda producir.
Flies Añón agregó que la delegación visita Querétaro para profundizar las relaciones en temas como el conocimiento, la historia diplomática y el ámbito económico.
Chahuán Chahuán destacó la historia y el patrimonio cultural de Querétaro. Puntualizó que existen distintas áreas de oportunidad para que ambos estados trabajen en conjunto y puedan ser socios estratégicos.
Paloma Palacios González, representante de Querétaro en la Ciudad de México, indicó que la reunión permite fortalecer la relación empresarial entre ambas regiones y generar nuevas oportunidades de desarrollo.
Según dijo, el estado cuenta con un ecosistema que vincula al gobierno, la academia y la industria, y se trabaja en generar confianza e impulsar la competitividad.