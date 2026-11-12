100 talleres de autoempleo llegan a 2,139 personas en El Marqués

En la clausura, las y los participantes expusieron los productos y trabajos elaborados durante la capacitación que imparte la Secretaría de Desarrollo Económico.

Un grupo de personas posa detrás de una mesa con paneles de diseños de uñas durante la exposición de talleres en El Marqués

Los talleres de la Secretaría de Desarrollo Económico duran 15 días hábiles, con sesiones de tres horas diarias.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 12 de noviembre de 2026.- El municipio de El Marqués suma 100 talleres de capacitación, empleo y autoempleo en beneficio de 2,139 personas de 26 comunidades y fraccionamientos, informó el presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, al encabezar su clausura y exposición.

Monsalvo Castelán reconoció el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de las personas participantes y planteó que los talleres, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, les dieron un espacio para desarrollar nuevas habilidades, fortalecer sus capacidades productivas y generar alternativas de ingresos para sus familias.

El alcalde dijo estar en el evento “principalmente porque ya llegamos a 100 talleres impartidos”.

Detrás de cada producto expuesto, planteó, hay trabajo, esfuerzo y dedicación. A quienes participaron les dijo que “cuentan conmigo y con la administración siempre que haya gente luchona, vamos a estar ahí atrás”.

Los talleres duran 15 días hábiles, con sesiones de tres horas diarias, y se dirigen principalmente a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables. La intención es acercarles herramientas prácticas para que puedan incorporarse al mercado laboral o emprender un negocio propio.

Como parte de la clausura, quienes cursaron los talleres expusieron lo que elaboraron: las mesas reunieron gelatinas artesanales, repostería, platillos como lasaña y rollos de canela, bolsas tejidas, diseños de uñas y velas.

Asistieron al evento la coordinadora de la Jefatura de Gabinete, Claudia Martínez Guevara; el secretario de Desarrollo Económico, Misael Aguilar Centeno, y la directora operativa de la Administración Pública Municipal, Eloísa Villa Malagón.

el marques gobierno rodrigo monsalvo

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