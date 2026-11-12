El Marqués, 12 de noviembre de 2026.- El municipio de El Marqués suma 100 talleres de capacitación, empleo y autoempleo en beneficio de 2,139 personas de 26 comunidades y fraccionamientos, informó el presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, al encabezar su clausura y exposición.
Monsalvo Castelán reconoció el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de las personas participantes y planteó que los talleres, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, les dieron un espacio para desarrollar nuevas habilidades, fortalecer sus capacidades productivas y generar alternativas de ingresos para sus familias.
El alcalde dijo estar en el evento “principalmente porque ya llegamos a 100 talleres impartidos”.
Detrás de cada producto expuesto, planteó, hay trabajo, esfuerzo y dedicación. A quienes participaron les dijo que “cuentan conmigo y con la administración siempre que haya gente luchona, vamos a estar ahí atrás”.
Los talleres duran 15 días hábiles, con sesiones de tres horas diarias, y se dirigen principalmente a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables. La intención es acercarles herramientas prácticas para que puedan incorporarse al mercado laboral o emprender un negocio propio.
Como parte de la clausura, quienes cursaron los talleres expusieron lo que elaboraron: las mesas reunieron gelatinas artesanales, repostería, platillos como lasaña y rollos de canela, bolsas tejidas, diseños de uñas y velas.
Asistieron al evento la coordinadora de la Jefatura de Gabinete, Claudia Martínez Guevara; el secretario de Desarrollo Económico, Misael Aguilar Centeno, y la directora operativa de la Administración Pública Municipal, Eloísa Villa Malagón.