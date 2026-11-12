Operativo en Feria Ganadera de Querétaro suma 1,669 elementos

El despliegue incluye 127 unidades, 10 drones, 70 cámaras de videovigilancia, siete ambulancias y 30 paramédicos para prevención y atención de emergencias.

Grupo de autoridades al centro, con elementos uniformados formados a ambos lados, durante el arranque de un operativo de seguridad.

El operativo reúne 1,669 elementos, entre ellos 100 federales y 100 auxiliares.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El operativo de seguridad de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 arrancó con 1,669 elementos de los tres órdenes de gobierno y 127 unidades, informó el gobierno estatal.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el arranque. El gobierno estatal planteó como propósito garantizar el orden y la tranquilidad de las familias queretanas y de los visitantes durante las actividades de la feria.

Motocicletas policiales estacionadas y un elemento con arma larga. Entre los recursos hay 15 motopatrullas y 75 unidades policiales. rotativo.com.mx

El contingente más numeroso es el de Seguridad Privada, con 500 elementos, seguido por 480 de la Policía Estatal (POES) y 250 de la Policía Queretana.

El resto del estado de fuerza se reparte entre 100 elementos de autoridades auxiliares, 100 de autoridades federales, 79 de la Secretaría de Salud, 75 de Protección Civil Estatal, 75 de Protección Civil Municipal de El Marqués y 10 de Bomberos.

Grupo de autoridades al centro, con elementos uniformados formados a ambos lados, durante el arranque de un operativo de seguridad. El operativo de la feria reúne 1,669 elementos de los tres órdenes de gobierno. rotativo.com.mx

Los recursos incluyen 75 unidades policiales (CRP), 15 motopatrullas y cuatro Unidades Inteligentes C16, además de 10 drones y 70 cámaras de videovigilancia para labores de prevención, vigilancia y atención de emergencias.

En atención médica, el dispositivo cuenta con siete ambulancias y 30 paramédicos.

Personal con uniforme de camuflaje y de la Guardia Nacional formado frente a un mando. El operativo incluye 100 elementos de autoridades federales. rotativo.com.mx

A ese servicio prehospitalario se suman 120 vehículos de emergencia destinados a labores de ambulancias, rescate, Protección Civil y Bomberos.

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