Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El operativo de seguridad de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 arrancó con 1,669 elementos de los tres órdenes de gobierno y 127 unidades, informó el gobierno estatal.
El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el arranque. El gobierno estatal planteó como propósito garantizar el orden y la tranquilidad de las familias queretanas y de los visitantes durante las actividades de la feria.
Entre los recursos hay 15 motopatrullas y 75 unidades policiales. rotativo.com.mx
El contingente más numeroso es el de Seguridad Privada, con 500 elementos, seguido por 480 de la Policía Estatal (POES) y 250 de la Policía Queretana.
El resto del estado de fuerza se reparte entre 100 elementos de autoridades auxiliares, 100 de autoridades federales, 79 de la Secretaría de Salud, 75 de Protección Civil Estatal, 75 de Protección Civil Municipal de El Marqués y 10 de Bomberos.
El operativo de la feria reúne 1,669 elementos de los tres órdenes de gobierno. rotativo.com.mx
Los recursos incluyen 75 unidades policiales (CRP), 15 motopatrullas y cuatro Unidades Inteligentes C16, además de 10 drones y 70 cámaras de videovigilancia para labores de prevención, vigilancia y atención de emergencias.
En atención médica, el dispositivo cuenta con siete ambulancias y 30 paramédicos.
El operativo incluye 100 elementos de autoridades federales. rotativo.com.mx
A ese servicio prehospitalario se suman 120 vehículos de emergencia destinados a labores de ambulancias, rescate, Protección Civil y Bomberos.