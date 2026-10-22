Querétaro, 22 de octubre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil inició los preparativos para supervisar las condiciones de seguridad de los juegos mecánicos que se instalarán en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, con la revisión de certificados estructurales, sistemas mecánicos y documentación de los operadores.

El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, informó que esta semana se reunirán con los operadores de los juegos para revisar las carpetas técnicas y establecer las fechas de instalación.

Explicó que el procedimiento se mantiene desde el primer año de revisiones. “Nosotros siempre, desde el primer año, hemos pedido a los juegueros que traigan los dictámenes estructurales originales del fabricante y después los checamos todavía con peritos estructurales, eléctricos y mecánicos”, señaló.

Ningún juego podrá operar sin acreditar condiciones de seguridad. Amaya Torres precisó que quienes incumplan serán suspendidos o no podrán instalarse en la Feria.

Una vez que los juegos comiencen a funcionar, las inspecciones continuarán todos los días a cargo del área de Gestión Integral de Riesgos.

En la edición anterior, un juego fue suspendido de manera definitiva por una falla hidráulica, sin que se registraran daños.