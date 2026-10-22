San Juan del Río, 22 de octubre.- Escuadrón Mascota busca concretar al menos 30 adopciones de perros como parte de sus esfuerzos para encontrar hogares permanentes a los animales bajo su resguardo. La iniciativa se vinculará con la undécima Carrera Atlética Canacintra 2026, programada para el 22 de noviembre en el Parque Ecológico Paso de los Guzmán.

La participación de la asociación se dio a conocer durante la presentación de la competencia. Ahí, los organizadores destacaron que se incorporarán actividades de bienestar animal a una jornada que reunirá a corredores, trabajadores, empresas y familias de San Juan del Río.

Una meta concreta

La cifra de 30 adopciones busca dar una nueva oportunidad a los perros que esperan una familia. También pretende que la asociación cuente con mayor capacidad para atender a otros animales que requieren cuidado y resguardo.

El trabajo de Escuadrón Mascota incluye el rescate, la atención y la búsqueda de hogares para perros y gatos en situación de abandono. La organización promueve además la esterilización como medida para evitar camadas no planeadas y reducir la población de animales que viven en la calle.





La asociación insiste en que adoptar implica un compromiso a largo plazo. rotativo.com.mx

Un camino que ya se había recorrido

En 2024, la asociación participó junto con Rescatandog en la iniciativa Escuadrón Adóptame, que buscaba hogar para cerca de un centenar de perros y gatos mediante una jornada de adopción en el Jardín Independencia. La convocatoria contempló la participación de rescatistas independientes, actividades de orientación y servicios relacionados con el cuidado animal.

Cómo se adopta

La adopción pasa por un procedimiento de evaluación. Las personas interesadas deben presentar copia de su identificación oficial, llenar un formato y participar en una plática informativa.

Después se establece un periodo de adaptación de una semana para observar cómo se integra el perro a su nuevo hogar. Si surgen dificultades, la asociación puede buscar alternativas para atender el caso.

El seguimiento contempla también completar los esquemas de vacunación y promover la esterilización, acciones que forman parte de la atención necesaria para procurar el bienestar de los animales y prevenir problemas de salud o reproducción no planificada.

Antes de adoptar

La organización ha insistido en que la solución al abandono no depende solo de encontrar espacios temporales para los animales, sino de fomentar la responsabilidad de quienes deciden tener una mascota.

La alimentación, la atención veterinaria, el tiempo disponible y las condiciones adecuadas de vivienda son factores que deben considerarse antes de dar el paso.

La carrera como escaparate

La Carrera Canacintra representa una oportunidad para difundir esta labor entre un público más amplio y acercar a posibles adoptantes a los perros que necesitan una familia.

La convocatoria deportiva contempla recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, y mantiene una modalidad pet friendly para quienes deseen participar con sus animales de compañía.

La meta de 30 adopciones es un objetivo concreto para la asociación, aunque su cumplimiento dependerá de que existan familias interesadas en asumir el compromiso a largo plazo.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a Escuadrón Mascota para consultar los animales disponibles, los requisitos vigentes y las opciones de apoyo.