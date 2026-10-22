Instalarán arcos detectores en 100 secundarias de Querétaro

La USEBEQ prevé cubrir las 380 secundarias del estado entre este año y el próximo; dos planteles ya participan en una prueba piloto.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, quien informó sobre arcos detectores en secundarias de Querétaro

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 22, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 22 de octubre de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) instalará arcos detectores de metales en 100 secundarias públicas de la entidad, como primera etapa de una estrategia para reforzar la seguridad y proteger a la comunidad educativa.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, informó que esta etapa se extenderá hasta diciembre. “La primera etapa será en 100 escuelas hasta diciembre y trataremos de cubrir todo secundaria entre este año y el próximo”, abundó.

La meta es llegar a las 380 secundarias del estado entre este año y el próximo. Dos planteles ya participan en una prueba piloto.

La instalación en el resto será escalonada y avanzará conforme se concluyan los trámites administrativos y los procesos de licitación.

La funcionaria señaló que las medidas de prevención deben involucrar a las autoridades escolares y a los padres de familia, porque la seguridad de los alumnos requiere la participación de toda la comunidad educativa.

La implementación requiere el consentimiento de los padres de familia y la participación del personal docente.

Los 100 planteles de la primera etapa equivalen a poco más de la cuarta parte de las 380 secundarias que la USEBEQ prevé cubrir.

educacion gobierno seguridad usebeq

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